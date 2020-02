Ortaokul öğrencileri, Afrin'deki Mehmetçiğe mektup gönderdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, ortaokul öğrencileri, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren Mehmetçiğe yazdıkları mektupları yolladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek ve askerlerle moral vermek isteyen Bolu 50’nci Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, yazdıkları mektupları Afrin’deki askerlere gönderdi. Öğrenciler, üzerlerine giydikleri “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” yazılı tişörtlerle PTT Bolu Merkez Şubesi’nde giderek, yazdıkları mektupları sırayla zarfa koyup gönderdi. Okulun 5-G sınıfında okuyan Şehnaz Kil isimli öğrenci yazdığı mektubu okudu. Kil’in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Biz burada huzurlu ve mutlu duruyorsak bu sadece sizin sayenizdedir. Küçükken hep düşünmüşümdür. Yabancıların kahramanı var fakat neden bizim yok. Ama anladım ki gerçek kahramanlar sizlersiniz. Gece gündüz demeden çalışıp sonunda ise hak ettiği değeri alamadan can veren kahramanlar. Fakat merak etmeyin. Bu ülkeyi koruyacağız, bu ülke için savaşacağız. Gerekirse bu ülke için can vereceğiz. Evet, küçücük çocuklarız fakat sandığınızdan da büyük kalplerimiz var. Ve bu büyük kalpler canımız ciğerimiz Türkiye’miz ve sizin için atıyor. Biz her zaman sizi düşüyor ve özlüyor olacağız. Ben bir asker çocuğu olarak babamı her saniye nasıl özlüyorsam ve babamla nasıl gurur duyuyorsam aynı şekilde sizlerle de gurur duyuyorum. Ve her gece yatmadan önce size dua ediyorum. Bilmenizi istiyorum ki ben babamı her saniye nasıl özlüyorsam, sizin sevdiklerinizde aynı benim gibi sizi her saniye özlüyor olacaktır. Nasıl babamı merak ediyorsam ve onun için dua ediyorsam, savaş bitsin ve biran önce yanımıza gelin diye de dua ediyorum. Çünkü siz bizim babamız, amcamız, abimizsiniz. Biliyorum ki bizim evimize yol beklemek ne kadar zorsa sizlerin de bekleyenleriniz için o kadar zor. Ama siz bizleri düşünmeyin. Biz burada dim dik sizleri bekliyoruz. Sizler bizim babamızsınız. Baba çınardır ve çınarı kimse yıkamaz. Allah’tan tek dileyim hainlere hak ettiklerini verip sağ salim geri dönmeniz. Şuan bu mektubu hangi kahraman Türk askeri okuyor bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Oda kim okursa okusun bilsin ki benim ailemden biri. Hep yüreğimizdesiniz. Allah yardımcınız olsun.”

FOTOĞRAFLI