T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ortaokul müdür yardımcısı kız öğrenciye tacizden tutuklandı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda telefonla odasına çağırdığı öğrencisi S

28 Şubat 2018 16:21

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda telefonla odasına çağırdığı öğrencisi S.A.\'ya (14) sarılarak taciz ettiği öne sürülen okul müdür yardımcısı Bahtiyar Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adapazarı\'nda bir ortaokulda eğitim gören S.A., eve geldiğinde ailesine, okul müdür yardımcısı ve sosyal bilgiler öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Bahtiyar Arslan\'ın kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Kız çocuğu, telefon numarasını veren müdür yardımcısı Arslan\'ın kendisini sık sık odasına çağırıp, sarıldığını belirtti. Ailenin görüştüğü okul idaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün suç duyurusunda bulunması üzerine, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.
Okul Müdürü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Bahtiyar Arslan gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce de açığa alınan Bahtiyar Arslan\'ın 15 yıllık eğitimci olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADAPAZARI Sakarya DHA ADAPAZARIBahtiyar ArslanAdapazarıKızArslanAileninAileSosyal PolitikalarMüdürlüğüSakarya Emniyet Müdürlüğü AsayişOkul MüdürüAsayişSuçlamalarıSakaryaMilli Eğitim Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24