Ortaokul müdür yardımcısı kız öğrenciye tacizden tutuklandı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda telefonla odasına çağırdığı öğrencisi S.A.\'ya (14) sarılarak taciz ettiği öne sürülen okul müdür yardımcısı Bahtiyar Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adapazarı\'nda bir ortaokulda eğitim gören S.A., eve geldiğinde ailesine, okul müdür yardımcısı ve sosyal bilgiler öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Bahtiyar Arslan\'ın kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Kız çocuğu, telefon numarasını veren müdür yardımcısı Arslan\'ın kendisini sık sık odasına çağırıp, sarıldığını belirtti. Ailenin görüştüğü okul idaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün suç duyurusunda bulunması üzerine, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Okul Müdürü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Bahtiyar Arslan gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce de açığa alınan Bahtiyar Arslan\'ın 15 yıllık eğitimci olduğu öğrenildi.



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