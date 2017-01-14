Ortaokul müdür yardımcısı istismar iddiasıyla gözaltında

Uşak’da 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ortaokul müdürü gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Uşak'ta bir ortaokulda müdür başyardımcısı olan 59 yaşındaki Ş.Ü., 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açığa aldığı Ş.Ü. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

7 yıldır müdür başyardımcısı olarak görev yapan Ş.Ü., Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 kız öğrenciye istismarda bulunduğu gerekçesiyle akşam saatlerinde polis tarafından makam odasında gözaltına alındı.

Müdür yardımcısı Ş.Ü.'nün polisteki sorgusu devam ederken, soruşturmanın, ailelerin okul idaresine şikâyetçi olmasıyla başladığı belirtildi. Okul yönetiminin durumu bildirdiği Uşak İl Milli Eğtim Müdürlüğü de Ş.Ü.'yü açığa alıp, idari soruşturma başlattı.

Polis, istismara maruz kalan öğrencilerin pedagog eşliğinde ifadelerine başvururken, başka mağdur olup, olmadığının tespiti için de çalışma başlatıldı.