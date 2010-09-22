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Ortaöğretimde yeni değişiklikler

MEB, ortaöğretimde okulu erken bitirme, sınıf tekrarı, sorumluluk ve ortalama yükseltme sınavları ile ders saati sürelerini yeniden düzenleyecek.

22 Eylül 2010 03:00

T24- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaöğretimde okulu erken bitirme, sınıf tekrarı, sorumluluk ve ortalama yükseltme sınavları ile ders saati sürelerinin 45 dakikadan 35 veya 40 dakikaya indirilmesi konusunda bir dizi değişiklik yapmayı planlıyor.


Alınan bilgiye göre, bir süre önce gündeme gelerek tartışılan "liseyi erken bitirme" konusunda çalışma yürütülüyor. Başarılı öğrencilerin, öğrenim süreleri 4 yıl olan liseyi bir veya iki dönem erken bitirebilmesine imkan sağlayacak çalışmada, yasal açıdan veya eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı, erken bitiren öğrencilerin üniversite
sınavlarına nasıl girebileceği, lise türleri arasında bu konuda dengenin nasıl sağlanacağı gibi konular üzerinde duruluyor.


Bunların dışında Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde de bazı değişikliklere gidilerek, bu konuda bazı kıstaslar getirilmesi düşünülüyor. Bakanlıkta sınıf tekrarı, sorumluluk ve ortalama yükseltme sınavları gibi konularda öğrencilerin lehine olabilecek düzenlemeler yapılmasının planlandığı öğrenildi.


Öte yandan, liselerde ders saati süresinin uzunluğu nedeniyle yapılan yakınmalar da göz önünde bulundurularak, bu konuda da bir düzenleme yapılması amaçlanıyor.


Halen ders saati süresi "45 dakika" olarak uygulanıyor. Bu süreler, ikili eğitim yapılan okullarda 40 dakikaya düşüyor. Bu sürelerin okullarda ortak şekilde 35 veya 40 dakika olarak uygulanması tartışılıyor.

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