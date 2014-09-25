Ortaöğretimde başörtü serbestliği yargıya taşınıyor

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ortaöğretimde kız öğrencilere 'türban' serbestisi getiren Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Eğitim sendikaları ve veliler için de itiraz dilekçeleri hazırlattıklarını belirten Güllü, "Özgürlükçülük kisvesi altında yapılan bu uygulamanın, AKP nin 'kahkaha, regl, üç çocuk, kürtaj vs' tartışmaları düşünülürse özgürlükle hiçbir ilgisi olmadığı ortadadır' ifadesini kullandı.

“Oyun çağındaki çocukların böyle bir durumda bırakılmasının Anayasa'nın ikinci maddesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu” vurgulayan Güllü'nün T24'e yaptığı değerlendirme şöyle:

Kıyafet özgürlükleri ellerinden alınıyor

BM 18 yaşına kadar olan kişileri çocuk olarak tanımlar. Kendi kıyafetleri ve inançları hakkında karar verme özgürlükleri ellerinden alınıyor aslında çocuklarınAfganistan da Taliban yönetimi 2 yaşından itibaren kız çocuklarının örtünmesi kararını aldırmıştı. Afganistan da yaptığımız çalışmalar sonucu bu kararın aslında çocukların karar verme yetilerinin yok edilmesi olduğunu açıklamıştı Afganlı aktivistler.

18 yaş sonrasına karşı değiliz

Biz altını çizerek belirtmem gerek türban,başörtüsü yada örtünme diyelim ki eksik anlaşılmasın tüm bu uygulamaların 18 yaşından sonraki kısmına karşı değiliz. Ancak yemek yerken bile anne ben bunu seviyor muyum diyesoran çocuklarımıza yaşamlarını şekilleyecek din ve onun içeriğini kısaca kendi algınızı empoze etmektir bizce bu karar.

Bu konunun sözüm ona özgürlüklerle, inancını yaşama veya yaşamsal tercihlerle asla ilgisi yoktur. Milli Eğitim sistemimizi, Laiklik kuralını kesinlikle alt üst edecek, uzun vadede yok edecek bir sürecin bilinçli olarak başlatılmasının göstergesidir.