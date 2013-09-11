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Ortaöğrenim kurumlarına yönetmelikle 'Gezi' ayarı

Bilişim araçları yoluyla bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturanlara örgün eğitim dışına çıkarma cezası verilecek

11 Eylül 2013 11:25

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 yönetmeliği birleştirerek hazırladığı yeni ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde lisede “bilişim suçunu” ilk kez düzenledi.

Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'teki haberine göre, yönetmeliğin “öğrencilerin uyacağı kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışları” içeren 157. maddesinde, öğrencilerden “bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları” istendi. Ayrıca öğrencilerin “bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları” gerektiği vurgulandı.


‘Amacı dışında’ kullanım


Yönetmeliğin disiplin cezalarını düzenleyen 164. maddesinde ise bilişim suçu işleyenlere verilecek cezalar yer aldı. Buna göre bilişim araçlarını “amacı dışında” kullananlara kınama; bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar verenlere okuldan kısa süreli uzaklaştırma; bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engelleyenlere, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar verenlere, okul değiştirme; bilişim araçları yoluyla bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturanlara da örgün eğitim dışına çıkarma cezası verilecek. Gezi eylemlerine binlerce lise öğrencisi internet ve sosyal medya üzerinden örgütlenerek katılmıştı.

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