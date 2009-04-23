Ortamı lazer güdümlü mobil araçlar dinliyor

Meclis Telekulak Alt Komisyonu üyesi CHP’li Ahmet Ersin, son dönemde servis edilen kaynağı belirsiz ortam dinlemelerinin, yurtdışından ithal, son teknoloji ürünü lazer güdümlü 11 mobil dinleme aracıyla yapıldığını ileri sürdü.



Ersin, bu araçların ortam dinlemesini çok uzaktan yapabildiğini iddia ederek, "En az iki tanesi sivillerde. 11 araç ise serseri mayın gibi dolaşıyor. Ne zaman kimi infaz edecekleri belli değil" dedi.



Hürriyet’in haberine göre; CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, son dönemde servis edilen kaynağı belirsiz ortam dinlemelerinin, yurtdışından ithal edilen lazer güdümlü 11 mobil dinleme aracıyla yapıldığını ileri sürdü. Meclis Telekulak Alt Komisyonu üyesi Ersin, 2005’te ithal edilen lazer donanımlı son teknoloji ürünü 11 mobil dinleme aracının teslim edildiği adresi bir yıldır öğrenemediğini söyledi. Komisyona gelen Emniyet ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yetkililerinin "Bu araçlar bizde değil" dediğini belirten Ersin, şunları söyledi:



İkisi sivillerde



"Bunu gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı’na soralım dedik; apar topar çalışmaları bitirdiler. Soru önergesi verdim, cevap gelmedi. Bir daha verdim, ona da ’Bu mobil araçları kimlerin ithal ettiğini söyleyemeyiz, gizlidir’ dediler. Bu araçlar ortam dinlemesini üç beş metreden değil, çok uzaktan yapabiliyor. En az ikisinin resmi kurumların dışında, Başbakanlık emrindeki ekip tarafından kullanıldığı bilgisi aldım. Yani söylenen, bu şahıslar Başbakanlık özel örgütünün mensuplarıdır. Parti çıkarları için kullanıldığını biliyorum."



Kanada ve İsrail malı



Kanada ve İsrail’den ithal edildiği bilgisini aldım. 11 araç serseri mayın gibi dolaşıyor. Ne zaman kimi infaz edecekleri belli değil. Bana göre ortam dinlemesini Başbakan’ın 2005’te müfettişlerden ve emniyet mensuplarından kurduğu özel istihbarat örgütü yapıyor. Bu ekip MİT’teki cemaat kadrolarından da yararlanarak özel istihbarat örgütü olarak bu faaliyetlerini sürdürüyor."



CHP’den Başbakan’a soru: Kaç kişi dinleniyor



CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, son 5 yıl içerisinde kaç vatandaşın dinlendiğini, telefon dinlemelerinin hangi güvenlik birimleri tarafından yapıldığını ve illere göre dağılımını sordu. Ateş, "Mahkeme kararıyla yapılan ve kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen dinlemeler, basının ve internet sitelerinin eline nasıl geçmektedir? Basına sızdırılan dinlemelerle ilgili olarak kaç soruşturma açılmıştır? Sonuçları nedir?" diye sordu.

