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ORTAKÖY'DEKİ GECE KULÜBÜ SALDIRISI KAMERADA

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA Ortaköy'de bir gece kulübüne, gece yarısı motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı

25 Ocak 2018 03:01

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA
Ortaköy\'de bir gece kulübüne, gece yarısı motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda, vale olarak çalışan Erkan Kayatekin ölürken, iki özel güvenlikçi yaralandı. Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde seyir ediyor. Bir süre sonra saldırganlar, kulübün önünde duruyor. Çok geçmeden silahlarını çıkartan saldırganlar, kulübe doğru defalarca ateş ediyor. Ardından saldırganlar, kaçarak uzaklaşıyor. Saldırı esnasında ise caddedeki vatandaşlar kaçarak uzaklaşıyor.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Motosikletle iki kişinin gelişi
-Saldırı anı 
-Yaşanan haraketlilik

AKTÜEL
-Olay yeri
-Yerdeki boş kovanlar
-Polis ekipleri 
-Özel harekat polisleri 
-Güvenlik Önlemleri
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları
-Genel ve Detaylar

24.01.2018 - 03.59 Haber Kodu : 180124003

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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