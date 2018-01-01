ORTAKÖY'DE, YENİ YIL KUTLAMALARI

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Ortaköy Meydanı\'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla coşkulu girdi. Ortaköy Sahil\'de çok sayıda turist de yeni yılı kutladı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sahile inen herkes tek tek arandı.

Saatler 00:00\'a yaklaştığında hep bir ağızdan geri sayım yapıldı. Birçok kişi, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Denizde de teknelerden havai fişekler atıldı.



MUSTAFA ÇALIŞKAN ORTAKÖY\'E GELDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Ortaköy\'e gelerek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kutlama için toplananlar

-Renkli kutlamalar

-Teknelerden havai fişek

-15 Temmuz Köprüsü

-Geri sayım

-Cep telefonuyla görüntüleyenler

-Güvenlik önlemleri

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