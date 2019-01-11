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ORTAKÖY'DE KAMYON YOLDAKİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Ortaköy'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü

11 Ocak 2019 14:10

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ortaköy\'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Yükü boşaltılan kamyon başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ortaköy\'de kumpir satan dükkanlara sipariş üzerine içecek götüren kamyon, saat 10.00 sıralarında yolun altından geçen elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Arka tekerleği çukura gömülen aracı kurtaramayan sürücü, kola yüklü kamyonu boşalttı. Kamyon çelik halat yardımıyla başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çukura düşen kamyon

-Kamyondaki yükün boşaltılması

-Genel ve detaylar

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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