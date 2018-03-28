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Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü ve 2 yaralı

Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ORTAKÖY'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı

28 Mart 2018 10:21

Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ORTAKÖY\'de bir gece kulübü önüde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi\'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı.  İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga sonucu bir  kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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