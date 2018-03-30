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ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA... 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA Ortaköy'de 2 gün önce gece kulübü önünde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

30 Mart 2018 18:41

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA
Ortaköy\'de 2 gün önce gece kulübü önünde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 
Ortaköy\'de önceki gün sabah saatlerinde Hande Yener\'in oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu\'nun sahne aldığı gece kulübü önünde çıkan silahlı kavgada, Alkan Uçar Er hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Er\'e ateş açan gece kulübünün güvenlik görevlisi O.K.\'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda da 7 tabanca ele geçirildi.  7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayın arşiv görüntüleri 


 

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