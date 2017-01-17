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Ortaköy saldırganı Özbekistan'da da arananlar listesindeymiş

Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğu belirlendi

17 Ocak 2017 21:44

Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili, Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi.

Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti.

Kod adı Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.

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