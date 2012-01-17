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Dünya

Ortak tatbikat bölgesel gerilim nedeniyle ertelendi KUDÜS (A.A)

17 Ocak 2012 00:56

-Ortak tatbikat bölgesel gerilim nedeniyle ertelendi KUDÜS (A.A) - 16.01.2012 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail ve ABD'nin baharda yapması öngörülen ortak askeri tatbikatın erteleme kararının bölgedeki ''gerilim ve istikrarsızlık'' nedeniyle alındığını bildirdi. Avigdor Lieberman, resmi bir ziyaret için bulunduğu Varşova'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, ''şu anda herkesin, siyasi ve bölgesel belirsizlikler ve bölgede hüküm süren gerilim ve istikrarsızlık nedeniyle bu tatbikatın ertelenmesi gerektiğini düşündüğünü'' belirtti. Bakan, bunun sadece bir erteleme olduğunu, tatbikatın yıl sonunda yapılacağını kaydetti. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da iki ülkenin bu ertelemeyi bir aydan beri görüştüğünü, tatbikatın muhtemelen yılın ikinci yarısında düzenleneceğini söyledi. Barak'ın makamından yayımlanan bildiride, son günlerde İsrail ve ABD'nin tatbikatın ertelenmesinin makul olacağı sonucuna vardıklarını, bunun, tatbikata daha iyi hazırlanmaları olanağını vereceği belirtildi. Yorumculara göre, tatbikatın İran'a bir uyarı mesajı teşkil etmesi bekleniyor. İsrail ve ABD baharda yapılması öngörülen ortak askeri tatbikatı ertelemeye karar vermişlerdi. Askeri kaynaklar, "Challenge Austere 12" isimli tatbikatın bütçe nedenleriyle 2012'nin son çeyreğine ertelendiğini belirtmişlerdi.

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