Ortak karar Özgener

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Kulüpler Birliği Vakfı, 19 Ağustos'ta yapılacak başkanlık seçiminin gerçekleştirileceği Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Hasan Doğan'ın vefatından sonra vekaleten başkanlık görevine getirilen Mahmut Özgener'i başkanlık için destekleme kararı aldı.



İstanbul'da yapılan toplantının ardından bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu başkanlığı için kulüplerin oy birliğiyle Mahmut Özgüner'i başkanlık seçiminde destekleme kararı aldığını bildirdi.



Gümüşdağ, Hasan Doğan ile başlayan dönemin sürdürülmesinin futbolda istikrar adına son derece önemli olduğunu vurgulayarak, ''Atılan adımlar sürdürülmeli, konulan hedeflere ulaşılmalıdır. Bu düşünce ile Hasan Doğan'ın vefatı ile boşalan Futbol Federasyonu Başkanlığı için kulüplerimiz oy birliğiyle Mahmut Özgüner'i başkanlık seçiminde desteklemeye karar vermiştir'' dedi.



Vefat eden Federasyon Başkanı Hasan Doğan'ın Türk futbolunda kısa sürede bir güven ortamı oluşturduğunu anlatan Göksel Gümüşdağ, ''Gerçekten Hasan Doğan yönetiminde Türk futbolunda yeni bir sayfa, yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemde huzur ortamı sağlanmış ve huzur ortamında Türk futbolunun kısa sürede marka değeri artmış, yeni sponsorların sektöre girmesi, mevcut yayıncı kuruluş olan Digitürk'ün futbola yeni kaynaklar aktarmasıyla futbol ekonomisi arzu edilen bir büyüme sürecine girmiştir'' diye konuştu.



Milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde elde ettiği sportif başarının ise bu süreci adeta taçlandırdığını vurgulayan Gümüşdağ, ''Geçtiğimiz sezonun ortalarından itibaren yeni oluşturulan kurulların vermiş olduğu kararlar federasyon yönetiminin icraatları, objektif ve üstün ahlaki değerlere dayandırılmış, alınan kararlar eskiden olduğu şekilde kişiden kişiye, takımdan takıma değişkenlik göstermeyen istikrarlı kararlar olmuştur. Bugün gelinen noktada Hasan Doğan tarafından Türk futbolunda başlatılan atılımın sürdürülmesi ve bu şekilde Türk futbolunun topyekün kalkınmasının sağlanması hepimiz için bir vazife haline gelmiştir. Bugün yeni bir sezonun başlangıcı öncesinde kulüplerimiz ve federasyonumuz bu düşünceyi ve inancı bir kez daha paylaşmıştır. Önümüzde yeni bir sezon, oynanacak maçlar, futbolun 3 sonucu, kah sevinç, kah hüzün olacaktır, ama gözden kaçırılmamalıdır ki bugün yani sezonun ilk günü beyaz bir sayfa açılmıştır. Bütün sezonun olayları bu beyaz sayfalara yazılacak ve sonunda arşivlerdeki yerini alacaktır. Arzumuz ve temennimiz bu sayfaların sadece futbolun güzellikleriyle dolu olaylar ile dolmasıdır. Bu noktada görev tüm futbol ailesinin bireylerine düşmektedir. Beklentimiz hakemlerimizin de yazılacak bu sayfalara isimlerini doğruluk, adalet ve başarı ile yazmasıdır. Mesleki hatalar elbette ki olacaktır. Arzumuz bunun en aza indirilmesidir'' dedi.



Gerek Futbol Federasyonu, gerekse Kulüpler Birliği Vakfı'nın tüm imkanlarını hakemlerin mesleki başarısı ve sportif performansının en üst düzeye çıkmasını sağlamaya yönlendirdiğini kaydeden Göksel Gümüşdağ, ''Bize düşen her türlü destek kendilerine sunulacaktır. Geçmişteki sezonlar acısı, tatlısı, başarıları, mutlulukları, hayal kırıklıklarıyla geçmişte kalmıştır. Geçmişte yaşananların muhasebesi yapılmış, herkes kendi payına faydalı sonuçlar çıkartmıştır. Artık futbolun gelişimi için sürdürülecek yeni hedeflere yönelmek, futbolun iyiliği için kaçınılmazdır. Bugün hepimizini arzusu aydınlık günleri görmektir. Bizler Kulüpler Birliği Vakfı'nı oluşturan tüm kulüpler bu aydınlık günlere ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çaba gösterip, çalışmaya söz veriyoruz'' diye konuştu.



Toplantıya Turkcell Süper Lig'deki 3 büyükler dahil 15 kulübün başkanları katılırken, Trabzonspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerinden katılım olmadı.

