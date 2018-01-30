Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ​AKP Kocaeli Gençlik İl Kongresi'nde konuşmasını yazdı. Yalçın, Erdoğan'ın "Adaları partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız" ifadelerine yer verdi. "Mustafa Kemal gibi bugün de Mehmetçik yedi düvele karşı savaşırken… Biz Atatürk'ü tartışacağız öyle mi? Albay İsmet gibi bugün de Mehmetçik emperyalizme karşı savaşırken… Biz İnönü'yü tartışacağız öyle mi?" diyen Yalçın, "Bin kez yazık. Günah! Ortak değerleri parçalayan biri başkomutanlık yapabilir mi? Neymiş… Lozan dosyaları hazırlatıyormuş! Gel de yazma…" yorumunda bulundu.

Yalçın'ın "Sus artık" başlığıyla yayımlanan (30 Ocak 2018) yazısı şöyle:

“Yazmayayım” diyorum…

“Susayım” diyorum…

“Bugünlerde siyasi polemik yazılmaz” diyorum… “Kenetlenmemiz lazım” diyorum…

Çünkü: Mehmetçik Afrin'de kanını döküyor. Mehmetçik Afrin'de canını veriyor.

Ama. Yok… Erdoğan illa ki toplumsal dayanışmayı bozacak bir tartışma konusu bulup ortaya atacak!

Barış nedir bilmiyor!

Susarak konuşmayı hiç bilmiyor!

Mehmetçik Afrin'de savaşıyor.

Gazi oluyor… Şehit düşüyor.

Erdoğan şehir şehir dolaşıp, AKP il kongrelerinde propaganda yapıyor!

Sandık'ın olduğu-seçimin yapıldığı kongrede milli meseleyi politika malzemesi yapıyor!

AKP Kocaeli Gençlik İl Kongresi'nde konuşuyor: “Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız.”

Mehmetçik Afrin'de kanıyla-canıyla savaşırken, demek Lozan'ı tartışacağız öyle mi?

Mustafa Kemal gibi bugün de Mehmetçik yedi düvele karşı savaşırken…

Biz Atatürk'ü tartışacağız öyle mi? Albay İsmet gibi bugün de Mehmetçik emperyalizme karşı savaşırken…

Biz İnönü'yü tartışacağız öyle mi?

Bin kez yazık. Günah! Ortak değerleri parçalayan biri başkomutanlık yapabilir mi? Neymiş… Lozan dosyaları hazırlatıyormuş! Gel de yazma…

AKP dosyaları

Mehmetçik Fırat Kalkanı Operasyonu'yla tarih yazdı. Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı'yla destan yazıyor. Peki ya AKP? Lozan dosyasını açmaya hazırlanıyormuş! Açın! Biz de açalım mı; iktidarınızın Mehmetçik'e nelere mal olduğunu? Açalım mı; “açılım” dosyanızı? Açalım mı; “çözüm süreci” dosyanızı? Açalım mı; “akil adamlar” dosyanızı? Açalım mı; “stratejik derinlik” dosyanızı? Açalım mı; “Oslo görüşmeleri” dosyanızı? Açalım mı; “Kandil-İmralı toplantıları” dosyanızı? Açalım mı; “Dolmabahçe mutabakat” dosyanızı? Açalım mı; “megri megri türkü” dosyanızı? Açalım mı; “demokratikleşme paketi” dosyanızı? Açalım mı; “PKK'nın devleti ayaklar altına alan Habur gösterileri” dosyanızı? Açalım mı; “Serok Apo posterine-'Sayın Öcalan' hitabına-Nevruz mektubuna izin verme” dosyanızı? Açalım mı; “Türk bayrağını indirme-terörist heykelini diktirme” dosyanızı? Açalım mı, “PKK sızmalarına, silahlanmalarına nasıl göz yumulduğu” dosyanızı? Açalım mı; “726 şehit verdiğimiz hendek ayaklanması” dosyanızı? Açalım mı; “FETÖ'ye kanıp Türk Ordusu'nu itibarsızlaştırma” dosyanızı? Açalım mı; “Liboşlara kanıp halkın Peygamber Ocağı inancını zedeleme projesi” dosyanızı? Açalım mı; “Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanı” dosyanızı? Açalım mı; “kardeşim Esat'tan “düşman Esed” söylemine nasıl getirildiğiniz” dosyanızı? Açalım mı; “PKK/YPG'nin imdadına sınırlarımızı açarak Barzani peşmergelerini gönderme” dosyanızı? Açalım mı; “Ankara'ya davet ettiğiniz Salih Müslim görüşmesi” dosyanızı? Açalım mı; “Balyoz-Ergenekon kumpaslarıyla FETÖ darbesine yol açtığınız” dosyanızı? Açalım mı; “Bu ülkeye nasıl zararlar verdiğiniz” dosyanızı? Susun artık! Mehmetçik'in mübarek savaşına saygı gereği susun! Gün siyasi polemik günü değil… Savaştayız.

Bu zorlu günlerde parti gözetmeksizin kenetlenelim. İşte… Mehmetçik en son stratejik konumdaki Burseya Dağı'na Türk bayrağı çekti. Aklıma Abdullah Ağar'ın “Özgür Şehit” kitabında okuduğum Gevanakurki geldi. Hakkari Çukurca'ya yakın bu dağ, Türkiye-Irak arasında PKK'nın üssü konumundaydı. Örgüt tüm sızmaları buradan kontrol ediyordu. 63 gündür Hakkari dağlarında görev yapan 50 Mehmetçik'e,14 Mayıs 2016 tarihinde yeni harekat emri verildi. Hedef: 150 PKK'lının bulunduğu, tüneller, mahzenler, oyuklar kazdığı ve doçka, havan, roket gibi ağır silahlarla mevzilendiği 2 bin 888 metre yüksekliğindeki Gevanakurki idi! Mehmetçik zirveye ulaşana kadar pusu, taciz, çatışmanın kaçınılmaz olduğunu biliyordu… Mehmetçik şahadetin kendisini beklediğini biliyordu… Sırtlardan yamaçlara doğru tırmanırken teröristlerle erken temas yaşandı. İlk şehit burada verildi. Ve ilk gazi… Arkadaşının yaralandığını görüp gözleri dolarak yardıma koşan genç askere Gazi Mehmetçik göğsünden kanlı Türk bayrağını çıkarıp bağırdı: – “Ne diye başımdasın? Al bayrağı git, görevini yap!” O binlerce yıllık asker ruhuyla… Mehmetçik, iki şehit, on bir gazi vererek “alınamaz” denen Gevanakurki'yi beş günde teslim aldı. O gün… Tarih, 19 Mayıs 2016 idi. Kurtuluşun sembolü Bandırma Vapuru'nun Samsun'a ulaştığı günün yıldönümü. Mehmetçik, ilk şehidin düştüğü yere gidip Türk bayrağı dikti. Fotoğraf çektirdiler… En önde oturan Üsteğmen'in elindeki -kumanya kolisinden çıkarılan- karton üzerinde şu yazılıydı: “HATT-I MÜDAFAAYOKTUR. SATH-I MÜDAFAAVARDIR. O SATIH BÜTÜN VATANDIR… MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ.” Ne içeride… Ne dışarıda… Mustafa Kemal'in Askerlerini kimse yenemez! Boşa çenenizi yormayın.