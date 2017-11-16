Ortak cinayetine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, alacak yüzünden tartıştığı ortağı Barış Haydar Akgün\'ü darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uğur Y.A., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 25 Şubat\'ta Karabağlar İlçesi\'nde meydana geldi. Reklamcı Uğur Y.A., birlikte iş yaptığı arkadaşı Barış Haydar Akgün ile alacak yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Y.A., Akgün\'e yumruk attı, başını kamyonet kasasına vurdu. Ağır yaralanan Akgün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Uğur Y.A. tutuklandı. Uğur Y.A. hakkında \'Kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Uğur Y.A., avukatı Hüseyin Karaboğa, öldürülen Barış Haydar Akgün\'ün eşi Aslıhan Akgün ve avukatı Esra Çifci katıldı. Savcı geçen celse verdiği mütalaasını tekrarladı. Mütalaada, sanık Uğur Y.A.\'nın gece alkol aldıktan sonra Barış Haydar Akgün\'e kendinden habersiz müşterilerle irtibat kurduğu ve 700 lira borcunu ödemediği için bağırdığı, bunun ardından tartışma çıktığını belirtti. Savcı, sanığın Akgün\'ü yumruk ve tekme ile darp ettiğini, başını işyerinin önünde duran kamyonetin demir kasasına vurduğunu ve bu olayın 5 dakika boyunca sürdüğünü söyledi. Akgün\'ün darp edildikten sonra evine gittiğini, apartman boşluğunda hareketsiz halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini vurguladı. Savcı son duruşmada da, delillerin toplandığını, soruşturmanın genişletilmesine gerek olmadığını dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Barış Haydar Akgün\'ün yaralandıktan sonra evine gitmesi ve apartman boşluğunda hayatını kaybetmesi nedeniyle sanık Uğur Y.A. hakkında \'kasten ağır yaralama\' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali ve pişmanlığı da gözönünde bulundurularak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.