Ortak ATM dönemi başlıyor

Avrupa' da ilk kez Türkiye'de gerçekleşecek olan ortak ATM dönemi 26 bankanın katılımıyla 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren başlayacak.



Avrupa'da ilk kez Türkiye'de gerçekleşecek uygulama ile ATM'lerin işlem hacmi artacak, Türkiye ekonomisine 300 milyon dolarlık katkı sağlanacak.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ünal, ortak ATM döneminin başlamasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'da ilk kez bir ülkede ATM hizmeti veren tüm bankaların, kart kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştıracak ortak bir hizmet protokolüne imza attığını söyledi.



Ünal, BKM'nin “Ortak ATM” projesi için mevcut altyapısını geliştirdiğini ve yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, proje kapsamında çalışmalara iki yıl önce başlandığını bildirdi.



Ortak ATM paylaşımı ile ATM lokasyon bilgilerinin tümünü kullanıcılara tek bir platformdan sunmayı sağlayacak bir yapı hazırlandığını kaydeden Ünal, “BKM olarak Ortak ATM Projesi ile ilgili yoğun çalışmalarımızın karşılığını 26 bankanın da projeye onay vermesiyle almış olduk” dedi.