Ortak Akıl Platformu’ndan Kılıçdaroğlu’na referandum önerileri

Bir grup eski milletvekili, büyükelçi ve üst düzey eski bürokratın kurduğu Ortak Akıl Platformu’nun 7 üyesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde ‘hayır’ kampanyası konusunda görüşlerini açıklayarak önerilerini sundu.

Platform, kampanyanın pozitif mesajlar içermesi gerektiğini belirterek, “Başkanlık sistemiyle ne kaybedeceğimizi değil, bu sistemi reddederek ne kazanacağımız vurgulansın” dedi.

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, eski CHP milletvekilleri Enis Tütüncü, Ali Kemal Kumkumoğlu, Ergün Aydoğan, emekli büyükelçiler ve bir ekonomistin bulunduğu 7 kişilik heyet, CHP genel Merkezi’nde genel başkanla samimi bir ortamda kampanyayı konuştu ve stratejiye ilişkin önerilerini sundu.

“Cephe olmayan bir cephe yaratılsın”

Kampanya da cepheleşme görüntüsünün getireceği olumsuzluklara dikkat çeken Ortak Akıl Platformu, “Cephe olmayan bir cephe yaratılsın” dedi. Hangi sebep olursa olsun ‘hayır’ diyeceklerin her hangi bir parti izlenimi yaratılmadan birlikteliklerinin sağlanmasının da önemli olduğu vurgusu yapıldı.

“Kampanya ekonomikleştirilmeli”

Alınan bilgiye göre, samimi bir ortamda 30 dakikayı aşan sürede yapılan görüşmede, kampanyanın olabildiğince ekonomikleştirilmesi öneresini yapan platform, AKP’nin bir ekonomik krizde iktidar olduğunu söyleyerek, mevcut krizden iktidarın ve AKP’nin kendisini muaf tutamayacağına dikkat çekti.

“Mevcut ekonomik kriz oylarını düşürecek” diyen platform, cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisinin de kampanya da ‘birlikte yaşama iradesine olumsuz etkisi’ açısından kullanılabileceğini ifade etti.

“Cumhurbaşkanına verilen KHK yetkilerinin bir arada yaşama irademizi olumsuz etkileyeceği, ulusal birlik ve beraberliğimizi zedeleyeceği, bu nedenle ulusal birliğimizi korumak ve bir arada yaşama irademizi sürdürmek için hayır denilmesi gerektiği anlatılabilir” dedi.

Mevcut kamuoyu yoklamalarında Başkanlığa karşı çıkanların savunanlardan daha fazla olmasına rağmen sandığa gitme eğiliminin düşük olduğunun göründüğüne dikkat çekilerek bunun CHP liderliği ile başarılacağı anlatıldı.