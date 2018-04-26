Ortak adaya karşı çıkmıştı; Meral Akşener: İkinci turda CHP'nin adayını destekleriz

Ankara'da kadın muhtarlarla bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili için, "Sadece İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için bir fedakarlık var ortada. O insanları istismar etmeyi istemiyorum. Dolayısıyla şimdi cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Ben adayım, diğer partiler aday çıkarabilecek gibi görünüyor. Partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.

Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olmasına ilişkin baskı oluşturulduğunu söyleyerek "Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak, adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.

Akşener, "Erken seçime karar verilmesine itirazımız yok. Bu kararı kendileri verdi. Erken seçim muhteremler için vatan hainliği ile eşti. Bir sabah uyandık Sayın Bahçeli esmiş ve ertesi gün görüşme, öğleden sonra seçim açıklaması. Sonra dümen döndürüldü. İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusunda insanlar birbirine düşmüş. 5 evet, 5 hayır, üyenin biri yok. Burada huzurunuzda CHP Genel Başkanı'na, partimizin grup kurmasına vesile olan demokrasi kahramanı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize yapılan haksızlığı misliyle sahiplerine iade ediyorum" dedi.

Vatandaşlara güvenerek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Akşener, CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekillerle ilgili şunları söyledi:

"Sadece İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için bir fedakarlık var ortada. O insanları istismar etmeyi istemiyorum. Dolayısıyla şimdi cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Ben adayım, diğer partiler aday çıkarabilecek gibi görünüyor. Partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz."

Son günlerde Abdullah Gül'ün çatı aday olmasına ilişkin bir baskı oluşturulduğunu belirten Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" diye konuştu.