Ortak aday tartışmalarına eski Cumhurbaşkanı Sezer de katıldı

Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından gözler muhalefetin olası ortak adaylarına çevrilirken; bu konuda bir yorum da 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer’den geldi. Sezer’in, Cumhurbaşkanlığı makamını devrettiği Abdullah Gül’ün ‘ortak aday’ olması ihtimaline karşı çıktığı iddia edildi.

Oda TV’den Barış Pehlivan’ın haberine göre Sezer, yakın çevresine “Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül: Hiç olmayacak bir şey! Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı” dedi. Pehlivan, bu sözlerin ‘Sezer’in Abdullah Gül projesine net bir şekilde karşı çıktığı’ anlamına geldiğini belirtirken; “Bu karşı çıkışı okurken, Ahmet Necdet Sezer'in Abdullah Gül'ü en yakından tanıyan isimlerden biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira... Sezer'in Cumhurbaşkanlığı sırasında, Gül hem Başbakanlık hem de Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Ve Sezer Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Gül'e devretmişti” hatırlatmasında bulundu.