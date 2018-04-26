T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ortak aday tartışmalarına eski Cumhurbaşkanı Sezer de katıldı

Sezer'in Cumhurbaşkanlığı sırasında, Gül hem Başbakanlık hem de Dışişleri Bakanlığı yapmıştı

26 Nisan 2018 19:44

Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından gözler muhalefetin olası ortak adaylarına çevrilirken; bu konuda bir yorum da 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer’den geldi. Sezer’in, Cumhurbaşkanlığı makamını devrettiği Abdullah Gül’ün ‘ortak aday’ olması ihtimaline karşı çıktığı iddia edildi.

Oda TV’den Barış Pehlivan’ın haberine göre Sezer, yakın çevresine “Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül: Hiç olmayacak bir şey! Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı” dedi. Pehlivan, bu sözlerin ‘Sezer’in Abdullah Gül projesine net bir şekilde karşı çıktığı’ anlamına geldiğini belirtirken; “Bu karşı çıkışı okurken, Ahmet Necdet Sezer'in Abdullah Gül'ü en yakından tanıyan isimlerden biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira... Sezer'in Cumhurbaşkanlığı sırasında, Gül hem Başbakanlık hem de Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Ve Sezer Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Gül'e devretmişti” hatırlatmasında bulundu.

ETİKETLER

ahmet necdet sezerabdullah gülcumhurbaşkanlığıortak aday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24