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Dünya
Deutsche Welle

Ortak AB istihbaratı önerisi

İtalya Başbakanı Matteo Renzi Paris saldırıları üzerine ortak bir Avrupa Birliği istihbarat servisi kurulmasını önerdi.

10 Ocak 2015 12:37


Renzi "Ortak bir para birimimiz var, ortak bir istihbarat servisine de ihtiyaç duyuyoruz. Avrupa terörizme karşı birlik olmalı" diye konuştu.

Roma'da güvenlik tedbirleri eylül ayında Vatikan'a yönelik bir saldırı olacağı yönünde alınan bir telefon üzerine artırılmıştı. Renzi bu konuda henüz belli bir hedefe işaret eden somut kanıtlar olmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi İtalya Başbakanı Matteo Renzi de pazar günü Paris'teki iki saldırıda ölen 17 kişi için düzenlenen anma törenine katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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