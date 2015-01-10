Ortak AB istihbaratı önerisi



Renzi "Ortak bir para birimimiz var, ortak bir istihbarat servisine de ihtiyaç duyuyoruz. Avrupa terörizme karşı birlik olmalı" diye konuştu.

Roma'da güvenlik tedbirleri eylül ayında Vatikan'a yönelik bir saldırı olacağı yönünde alınan bir telefon üzerine artırılmıştı. Renzi bu konuda henüz belli bir hedefe işaret eden somut kanıtlar olmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi İtalya Başbakanı Matteo Renzi de pazar günü Paris'teki iki saldırıda ölen 17 kişi için düzenlenen anma törenine katılacak.