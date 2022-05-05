Ortahisar Belediye Başkanı: İmamoğlu Fenerbahçelilere şirin gözükmek için her yolu deniyor

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon ziyaretinde yaptığı açıklamalara "Trabzon’a park açmaya geldiğini söyleyip başından sonuna Trabzonspor üzerinden algı oluşturmaya çalışan İmamoğlu’nu kınıyorum" diye tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun Trabzon’da ziyaretini değerlendiren Başkan Genç, "Sevgili Trabzonlular, çok değerli Trabzonsporlular. Hemşehrimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon ziyaretinde yaptığı yanlışlara sessiz kalmamız mümkün değildir. Trabzon’a park açılışı için geldiğini söyleyen ancak hem duruşu hem de söylemleriyle siyaset yapan, her şeyi istismar eden Sayın İmamoğlu samimiyetsiz duruşunu sürdürmüştür. Trabzon’a park açmaya geldiğini söyleyip başından sonuna Trabzonspor üzerinden algı oluşturmaya çalışan İmamoğlu’nu kınıyorum" dedi.

"İmamoğlu samimiyse Fenerbahçe'yi ikna etsin"

İmamoğlu’nun Fenerbahçelilere şirin gözükmek için her yolu denediğine vurgu yapan Başkan Genç, "Eğer, Ekrem İmamoğlu samimi ise, Fenerbahçe’yi fair play davranmaya ikna etsin yeter. Bu şehir iki senedir ‘O sene bu sene diyerek’ ve en küçük bir yanlış yapmayarak şampiyonluğa ulaştı. Kar-kış, yağmur-çamur demeden taraftarla omuz omuza yürüyen Ortahisar Belediye Başkanı olarak o gece dünyaya gösterilen örneğin bu şehrin mayasında olduğunu ve herkesten önce Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte o organizasyonların mimarı olduğumuzu hatırlatmak isterim.



Ekrem İmamoğlu’nun ‘Bu şarkı ve türküleri ve eğlenceleri şampiyonluk kutlamaları olmazsa yaptırmazlardı size.’ sözlerini kınıyorum. Kendilerinin İstanbul’da İstanbullulara sunamadığı coşkuyu biz Trabzon belediyeleri olarak her daim sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



