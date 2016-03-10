"Ortağı idam cezasına çarptırılan Reza Zarrab, bütün mal varlığını satışa çıkardı!"

Türkiye'nin en zenginleri listesine girmese de 500 milyon liralık serveti bulunan 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın her şeyini satışa çıkardığı ileri sürüldü.

Finans Gündem'in kulis haberine göre, İran'da, Reza Zarrab'ın ortağı olarak bilinen Babek Zencani'ye idam cezası verilmesinin ardından, muhalefet, dava dosyasının getirilip Türkiye'deki bağlantıların da ortaya çıkarılmasını istedi. Açık hesap üzerinden yürütülen işlemlerin Babek bağlantısı üzerinde duruluyor. İran'ın da paranın izini süreceğine yönelik haberler üzerine harekete geçen Reza Zarrab'ın önemli bir kısmı gayrimenkul olan varlıklarının tamamını satışa çıkardığı ileri sürüldü.

Öncelikle parası olan kişilerle bire bir temasa geçilerek bu gayrimenkullerin sessiz sedasız satışı işlemine başlanmış. Reza Zarrab'ın bu yüzden tüm aileyi Kemer Country'de satın aldığı 10 milyon liralık korunaklı villaya topladığı dile getiriliyor. Kulislerde el konulma riskine karşılık Zarrab'ın tüm gayrimenkullerini satmak istediği iddiası konuşuluyor. Zarrab'ın oldukça fazla gayrimenkulü bulunuyor.



EBRU GÜNDEŞ'E 12 MİLYON DOLARLIK JET ALDI



Reza Zarrab, kuyumculuk ve petrol ticaretiyle uğraşırken bir anda hatırı sayılır servete sahip olan isimlerden biri. İçinde 6 farklı şirket barındıran Royal Denizcilik de Zarrab'ın şirketi. Çatı şirket Royal Holding. Bu şirketin içerisinde Are Havacılık isimli şirket de bulunuyor. Zarrab şirket bünyesinde eşi Ebru Gündeş'e 12 milyon dolar değerinde Challenger 300 tipi özel jet almıştı.



İŞTE REZA ZARRAB'IN BAŞ DÖNDÜREN SERVETİ



Fındıklı'daki Aksigorta binasını 72 milyon dolara satın alan Zarrab'ın, İstanbul'da 62 dairesi, Boğaz’da yalısı, Boğaz manzaralı köşkü, oteli, fabrikası ve çok sayıda ofis katı olduğu biliniyor. Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Zarrab'ın 500 milyon liranın üzerinde bir servete sahip olduğu söyleniyor.

Zarrab’ın en dikkat çeken gayrimenkullerinden 47’si Büyükçekmece’de yer alıyor. Tapuda, Gürpınar Mahallesi 959 ada 9 parsel üzerinde 2 bin 184 metrekarelik alanda kurulan Bella Park Sitesi’nde 47 adet daire (birkaç tanesi dükkan) Zarrab’ın üzerine tapulu. Toplam 62 adet dairenin yer aldığı sitede tam 47 gayrimenkulü bulunan Zarrab, bu daireleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Turgut Özal Caddesi ile Göztepe Caddesi’nin kesiştiği noktada yer alan sitenin ismi, Zarrab’ın eski şirketlerinden Bella’nın isminden esinlenmiş. Zarrab’ın gözaltına alındıktan sonra dairelerin önemli bir kısmını elde çıkarmış olabileceği belirtiliyor.



SANAYİ BÖLGESİNDE FABRİKA



Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde, sanayi bölgesinde fabrika. Aydınlı KOSB’de yer alan fabrika, 2 bin 700 metrekarelik alanda kurulmuş. 7231 ada 15 parsel üzerinde bulunan fabrika, 2. Sanayi Caddesi üzerinde yer alıyor. 2013 yılında Reza Zarrab’ın üzerine geçmiş.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde 257 ada 38 parsel üzerinde yer alan Novus Residence’ta 3 süper lüks daire bulunuyor.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Ekşinoz köyünde 1240 ada 26 parsel üzerindeki 2 bloklu binada tam 12 adet daire. 12 Haziran 2013 tarihinde tapusu Zarrab’ın üzerine geçirilen dairelerden 3 tanesi çatı katı.

Zarrab’ın Fatih Çarşı’daki 30 metrekarelik dükkanı, tapuda 7 pafta, 2772 ada 48 parsel üzerinde yer alıyor.



İSTANBUL BOĞAZI’NDA TARİHİ YALI



Zarrab'ın yalısı Beykoz Kanlıca’da 116 ada 4 parsel üzerinde yer alıyor. 350 metrekarelik yalı aynı zamanda hemen bitişikteki eşi Ebru Gündeş’e ait yalıyla komşu. İkiz yalının değerinin 30 milyon liraya yakın olduğu belirtiliyor.

Zarrab’a ait ofis katları Bahçelievler’deki Metroport Busidence Plaza’da yer alıyor. Tapuda Bakırköy Kartaltepe Mahallesi 251 ada 27 parsel üzerinde yer alan plazadaki 2 ofis katı, Zarrab’ın üzerine 25 Temmuz 2009 tarihinde kaydedilmiş. Zarrab’ın şirketi Royal Holding’in merkez adresi de burası. Gökdelen Sapphire’de yaklaşık 4 milyon liralık daire ve 1 milyon 850 bin liralık bir yazlığı bulunuyor.