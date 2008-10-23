Ortadoğu’yu karıştıran iki iddia

Arap basını İsrail gizli servisi şefi Meir Dagan’ın Hizbullah’ın düzenlediği bombalı saldırıyla öldürüldüğünü iddia ettiTürkiye’nin de arabuluculuğuyla başlayan İsrail-Suriye müzakereleri nedeniyle Ortadoğu’da son aylarda geçen yıllardaki Lübnan-İsrail Savaşı ve ikinci intifadaya göre nispeten sakin günler yaşanıyordu. Ancak ortaya atılan iddialar, bölgenin casuslukların ve aksiyon filmlerine konu olan komploların yaşandığı eski günlerine geri dönmeye gebe olduğunu gösterdi. İlk iddia, İsrail gizli servisi Mossad’a yakınlığıyla bilinen Kudüs merkezli Debka sitesinden geldi.Sitenin, çoğu Ürdünlü birçok Arap siteye dayandırdığı haberine göre, Mossad Şefi Meir Dagan 12 Ekim’de Ürdün’ün başkenti Amman’a yaptığı bir ziyaret sırasında suikasta uğradı. Ürdünlü meslektaşı ile gizli bir görüşme yapmak için kentte bulunan Magan’ın konvoyu hareket halindeyken bombalı bir saldırıya hedef oldu. Aracına şarapneller isabet eden 63 yaşındaki eski general ağır yaralandı. Konvoyu koruyan İsrailli ve Ürdünlü askerler de patlamadan yaralı olarak kurtulabildi. Hatta bazı kaynaklara göre, Dagan saldırıda yaşamını yitirdi. İnternet sitelerine göre, saldırıyı geçen şubatta Şam’da yine bombalı saldırıyla öldürülen Hizbullah’ın ikinci adamı ve askeri kanadının lideri İmad Mugniye’nin intikamını almak isteyen Hizbullah düzenledi. Hizbullah, Mugniye’nin öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutmuş ancak İsrail iddiaları reddetmişti.Ancak Debka, Mossad şefinin 10 gündür ortalarda görülmediğini ve İsrail’in saldırıyı gizli tutmuş olabileceğini savundu. Ürdünlü diplomatik kaynaklar, Dagan’ın ülkeye ziyaretini doğrulamasa da geçen haftalarda, bölgede, büyük bir istihbarat zirvesinin gerçekleştiği biliniyor. CIA başkanı General Michael Hayden da, 16 Ekim’de Beyrut’a gitmiş ve Lübnan Gizli Servisi Başkanı General Edmud Fadal ile görüşmüştü. Fadal da Şam’da Suriyeli muhatabı ile görüşme yaptı.Hizbullah lideri Hasan NasrallahIraklı bir haber sitesine göre Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail tarafından zehirlendi. Hayatını İranlı doktorlar kurtardıDoğrulandığı takdirde Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek ikinci iddia ise, Iraklı haber sitesi Almalaf’tan geldi. İsrail’de TV kanallarının ve internet sitelerinin “flaş gelişme” olarak verdiği iddiaya göre, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta bilinmeyen bir kimyasal madde ile zehirlendi. Almalaf’a konuşan Lübnanlı siyasi kaynaklar, aniden rahatsızlanan Şii liderin birkaç gün boyunca yatağından kalkamadığını söyledi.15 doktor İran’dan geldiHastalığı iyice ilerleyen Nasrallah ölme noktasına gelince Hizbullah İran’dan yardım istedi. Önce Nasrallah’ın uçakla Tahran’a nakledilmesi görüşüldü. Ancak uçak yolculuğunu kaldıramayacağında birleşildi. Geçen pazar günü, yerel saatle sabah 11:00’da Tahran’dan kalkan bir uçak ile 15 İranlı doktor Beyrut’a giderek Nasrallah’ı tedavi etti. Almalaf’a isim vermeden konuşan Batılı kaynaklar, suikast girişiminin arkasında, İsrail gizli servisi Mossad’ın olduğunu iddia etti. Hizbullah, suikast iddialarını yalanladı. Hizbullah milletvekili Al Hac Hassan, “İddialar gerçek dışı. Geçen haftadan beri onu görmedim ama Şeyh Nasrallah gayet iyi durumda” diye konuştu.İki suikast iddiasının arasında bir bağ olup olmadığı bilinmiyor. İsrailli bazı internet sitelerine göre, suikast haberlerinin ard arda gelmesi, Dagan ve Nasrallah’a yönelik saldırıları doğrular nitelikte. Bu sitelere göre, önce Hizbullah Mossad şefi Magan’ı öldürmeye çalıştı. MOSSAD ajanları da buna misilleme olarak Nasrallah’ı zehirledi.Meşal’e de suikastİsrail, Eylül 1997’de Hamas lideri Halid Meşal’e Amman’da suikast girişimde bulunmuştu. Mossad ajanları, bir toplantı sırasında Meşal’in kulağına zehir dökmeye çalışırken yakalanmıştı. İki ajan, Hamas tarafından ele geçirilmiş, diğerleri ise Amman’daki İsrail Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.AİLESİ Nazi soykırımından kurtulan bir Yahudi olan Meir Dagan, İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgalinde ve 6 Gün Savaşı sırasında İsrail ordusunda paraşütçü olarak görev yaptı. 1971’de cesaret madalyasıyla ödüllendirildi. 70’li yılların başında Gazze’deki isyan hareketlerini bastırmak için gizli bir komando örgütü kurdu. 1995’te ordudan emekli olmasına rağmen terörle mücadele için başbakan Şimon Peres tarafından geri çağrıldı. Genelkurmay Başkanlığı başdanışmanlığını yürüttü. 2002 yılında dönemin başbakanı Ariel Şaron tarafından Mossad’ın başına atandı. 6 yıldır da istihbaratın başında bulunuyor. 2009’da görevini kamuoyunda sadece “T” olarak bilinen yardımcısına devredecek.Hizbullah’ın liderliğini 31 gibi çok genç bir yaşta devralan Hasan Nasrallah’ın yıldızı İsrail’in Lübnan saldırısı sırasında Hizbullah’ın sergilediği direnişle yeniden parladı. Tam adı Seyid Hasan Nasrallah olan Hizbullah lideri, 19’unda verdiği vaazlarla yüzlerce kişiyi etrafına topladı. İran lideri Hamaney, 1992’de Nasrallah’ı Hizbullah’ın başına getirince kimse itiraz edemedi. Nasrallah, Hizbullah’ın en kanlı eylemlerine imza atan lider olarak tarihe geçti. Arjantin’deki İsrail elçiliğinde patlayan bomba 29 kişiyi öldürdü. 2 yıl sonra İsrail-Arjantin ortak konseyindeki intihar saldırısında 85 kişi öldü. İsrail bu eylemlerden sonra Nasrallah’ı bir numaralı terörist ilan etti. En ünlü sözü: Yahudiler bizi uğraştırmasın. Tüm dünyada peşlerinden koşma zahmetinden bizi kurtarsınlar. İsrail’e toplansınlar ki rahatça hepsini yok edebilelim...