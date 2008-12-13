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Dünya

Ortadoğu'yu karıştıran erotik dergi

Lübnan'da satışa sunulacak olan ve erotik dergide cinsellik, fetişizm ve insan vücudu ile ilgili makaleler yer alacak

13 Aralık 2008 02:00

Lübnan'da gelecek hafta satışa sunulacak olan ve Arapça ‘vücut’ anlamına gelen Jasad'da cinsellik, fetişizm ve insan vücudu ile ilgili makaleler yer alacak.

Birinci sayıda Mısır, Fas, Suriye ve Filistinli yazarlar tarafından kaleme alınan kendine fiziksel zarar verme, yamyamlık ve cinsel deneyimlerle ilgili yazılar bulunuyor. yazarların takma isim kullanması yasak.

Ancak derginin Lübnan kitap fuarındaki standı Hizbullah yetkilileri tarafından kapatılmaya çalışıldı. El Arabiya televizyonunun internet sitesi, derginin yayınının durdurulmasını isteyen kullanıcıların akınına uğradı.

Üç ayda bir yayınlanması planlanan dergi, Arap tabularını yıkmaya çalışacak. Lübnan'ın en ünlü gazetelerinden An-Nahar'da sanat editörü olan Joumana Haddad'ın yönetiminde hazırlandı.

Haddad "1001 Gece Masalları gibi eserler hep Araçpa yazılmış. Bu bizim kültürümüzün bir parçası ve bunu reddetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Dergi Lübnan'da naylon poşet içinde satışa sunulacak. Ancak diğer ülkelerde direkt olarak evlere teslim edilecek. Suudi Arabistan'da şimdiden yüzlerce kişinin dergiye abone olduğu tahmin ediliyor.

200 sayfalık derginin 4 sayısı 130 dolara satılacak. Derginin yaratıcısı Haddad ise dergisini yetişkinler için bir yayın olduğunu, porno olmadığını ancak çocuklara satılmaması gerektiğini savunuyor.

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