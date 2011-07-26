-ORTADOĞU'NUN OTO PARFÜMLERİ TÜRKİYE'DEN NEVŞEHİR (A.A) - 26.07.2011 - Nevşehir'den Ortadoğu ülkelerine yılda ortalama 4 bin ton oto parfümü ihraç ediliyor. Nevşehir Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Plenty Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen oto parfümleri, 2004 yılından beri Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın çeşitli ülkelerinde pazar buluyor. Yıllık ortalama 5 bin ton oto parfümü üretim kapasitesine sahip olan işletme, üretiminin yüzde 80'ini Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine, kalan yüzde 20'sini de iç piyasaya sunuyor. Firma, iç piyasada kurumsal firmaların ünlü markalarına fason üretim yapıyor. Libya ve Dubai pazarının büyük bir bölümüne hakim olan firma, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve Bahreyn için de özel oto parfümü üretiyor. Oto parfümlerinin yanı sıra yakıt katkıları, oto temizlik ürünleri, radyatör antifrizi gibi 65 çeşit ürün üreten firma, bu ürünlerin de büyük çoğunluğunu dış piyasaya sunuyor. -HEDEF AVRUPA VE KUZEY AFRİKA- Plenty Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Mustafa Özenmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortadoğu ülkelerinden sonra yeni hedeflerinin Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu söyledi. Oto parfümü üretiminde dünyada en önde gelen ülkenin İspanya olduğunu ve bu ülkeye göre Türkiye'deki oto parfümünün daha kaliteli ve yüzde 50 daha ucuz olduğunu dile getiren Özenmiş, önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'nin Avrupa ve Kuzey Afrika pazarına gireceğini tahmin ettiklerini, Türkiye'nin İspanya ile rekabet edebilecek güçte olduğunu belirtti. Özenmiş, ihraç ettikleri oto parfümlerini çeşitli ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıttıklarını, ihracatta fuarların büyük önem taşıdığını ifade etti. Oto parfümlerini, araçların plastik aksamlarına, koltuk kumaşlarına zarar vermemesi için piyasaya sunmadan önce çeşitli testlerden geçirdiklerini vurgulayan Özenmiş, bu testleri, pert araçlar üzerinde yaptıklarını söyledi. Parfüm üretiminde kesinlikle asitle ilgili katkı maddesi ya da bir ham madde kullanmadıklarına dikkat çeken Özenmiş, ''Parfümleri ve şampuanları pert otomobiller üzerinde test ediyoruz. Hatta parfümü test ettikten sonra en az iki gün bekleyip, sonucunu inceliyoruz ve ondan sonra piyasaya sürüyoruz'' dedi. Ortadoğu'daki bazı ülkelerde yaşanan krizin ihracatı olumsuz etkilediğini de vurgulayan Özenmiş, üretimin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini, yüzde 20'sini de iç pazarda değerlendirdiklerini, iç pazara yönelik özellikle fason üretim yaptıklarını, kurumsallaşmış marka firmalarla çalıştıklarını söyledi.