Ortadoğu'nun en iyi oyuncusu Erdoğan

T24 - Washington Post-Newsweek grubunun dış politika, diplomasi ve strateji dergisi Foreign Policy, 2009 yılının Ortadoğu liderlerini spor terimleriyle değerlendirirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ''yılın yeni oyuncusu'' ifadesini kullandı.



Marc Lynch tarafından kaleme alınan, ''Ortadoğu'da 2009 Yılının İsimleri'' başlıklı yazıda ''Başbakan Erdoğan'ın yeni sahneye çıkan bir lider olmadığı, ancak Ortadoğu diplomasisinde yeni bir lider olabildiği'' belirtildi.



Erdoğan'ın Ortadoğu'daki kişisel popülaritesinin 2009 yılında ''fırladığı'' ve Türk diplomasisinin bölgede radikal bir ivme kazandığı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:



''Erdoğan'ın Filistinliler'e sözlü desteği ve Gazze operasyonunu eleştirmesi, özellikle Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa aklı karışmış bir biçimde otururken, Davos'taki oturumu terketmesiyle birlikte bölgede çok iyi yankı buldu.



Erdoğan, doğuya ve batıya aynı biçimde olmak üzere tüm komşularına yönelik yaratıcı ve girişimci bir açılım politikası inşa etti ve ülkesini, on yıllar süren marjinalliğinden sıyırıp, diplomatik güç merkezine dönüştürdü.''



Yılın diğer isimleri



Dergiye göre, ''Yılın geri dönen oyuncusu'' Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ''Yılın umut vaadeden oyuncusu'' Filistin Başbakanı Selam Fayyad, ''Yılın yöneticisi'' Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum, ''Yılın ateş altındaki antrenörü'' Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ''Yılın favorisi'' İran Yeşil Devrimcileri ve Neda Sultan, ''Yılın savunma oyuncusu'' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''Yılın hücum oyuncusu'' İsrail'in Gazze Şeridi'nde yılbaşında düzenlediği ''Dökme Kurşun'' operasyonuyla ilgili rapor hazırlayan Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone, ''Yılın en değerli oyuncusu'' ise ABD Başkanı Barack Obama.

