Ortadoğulu bankacılar İstanbul'da toplanıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Arap Bankalar Birliği ve Dünya Arap Bankacılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen '5. MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) Uyum & Yönetim Forumu 2009', Ekim ayında İstanbul'da yapılacak.



TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ekim 2009 tarihinde başlayacak, Arap Bankalar Birliği ve Dünya Arap Bankacılar Birliği Başkanı Joseph Torbey'in ev sahipliğinde gerçekleşecek forumun açılış konuşması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin ve Lübnan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mohammad Baasiri tarafından yapılacak.



Sheraton Ataköy Oteli'nde gerçekleştirilecek forumun, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edeceği ve 3 Ekim'de sona ereceği bildirildi.