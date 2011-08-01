-ORTADOĞU'DAKİ SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI KONYA (A.A) - 01.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, başta Hama olmak üzere bütün Suriye'de, bütün Ortadoğu'da, sivillerin hayatlarını kaybetmesine yol açan saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Teravih namazını Konya'da Kapı Camii'nde kılan ve namaz çıkışı bir çay bahçesinde çay içen Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bakan Davutoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın ilk teravihini ifa ettiklerini belirterek, ramazanın Konya'ya, ülkeye ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye ve Libya'da çok kritik günler yaşandığını, bugün bu konuda yoğun temaslarda bulunduklarını anlatarak, ''İnşallah bu kardeş ülkelerde de barış ve esenlik hakim olur. Zulüm ve baskıya karşı bir bilinçlenme olur'' şeklinde konuştu. ''Biz bütün kardeş ülkelerle, bu kardeş ülkelerin halklarıyla dayanışma içerisindeyiz. Bugün Hama'da yaşananlara da bir açıklamayla tepki verdik ama bir kez daha vurgulamak istiyorum'' diyen Davutoğlu, bu mübarek günlerde sivillere karşı yapılan operasyonları ve saldırıları mazur görmenin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye'nin bu konuda daha önce olduğu gibi şimdi de çok net tavır sergilediğini ve bundan sonra da sergilemeye devam edeceğini vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi: ''Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Başta Hama olarak olmak üzere bütün Suriye'de, bütün Ortadoğu'da sivillerin hayatlarını kaybetmesine yol açan saldırılar, derhal durdurulmalıdır. Biz bütün gelişmelerin yakından takipçisiyiz. Bundan sonra da bu süreçlerde halkın talepleri doğrultusunda gerekli adımların atılmasına büyük önem vereceğiz. Yine Balkanlar'da Kafkasya'da, Ortadoğu'da ve bir çok bölgede Müslümanlar gerçekten çok ciddi ihtiyaçlar içerisinde bir ramazan idrak edecekler. Türkiye bütün gücüyle bu ülkelerde, tarihdaşlarının, dindaşlarının insanlık açısından, bütün gelişmelerde insanlığın ortak dayanışmasını sergileyecek faaliyetler içerisinde olacaktır.''