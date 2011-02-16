Ortadoğu'daki 'domino etkisi' hızla yayılıyor

T24 - Mısır'da haftalarca süren protestoların sonucunda Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılmasının ardından Ortadoğu'da sular durulmuyor.

Peş peşe birçok ülkede hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. Zaman zaman yaşanan çatışmalar nedeniyle can kayıpları ve yaralanmalar olduğu bildiriliyor.

Kuzey Afrika'yı da içine alan geniş Ortadoğu bölgesinde son durum:



İRAN



İran devlet televizyonunun internet sitesinde, başkent Tahran'da hükümet yanlıları ile karşıtlarının çatıştığı duyuruldu. AFP ajansının haberine göre, rejim yandaşlarıyla muhalifler arasındaki çatışmalar, geçtiğimiz günkü gösterilerde hayatını kaybeden Sanei Jale isimli öğrencinin cenaze töreninde yaşandı.

Rejim yanlıları, güzel sanatlar fakültesinde okuyan Jale'nin gönüllü Besiç militanı olduğunu, hükümet karşıtları ise muhalif lider Musavi yandaşı olduğunu belirttikleri gencin "Yeşil Hareket" üyesi olduğunu ifade ediyor.

Taraflar ayrıca, Tahran'daki muhalefet gösterisinde vurularak öldürülen Jale konusunda birbirini suçluyor. Hükümet Jale'yi muhaliflerin öldürdüğünü iddia ederken, muhaliflere ait internet siteleri ise İranlı öğrencinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu öne sürüyor.

Cenaze törenine katılan hükümet yanlıları, muhalif lider Mehdi Kerrubi aleyhinde pankartlar taşıyıp, sloganlar attı. Hükümet karşıtı gösterilerin ardından dün meclisteki muhafazakar milletvekillerinin "asılmaları" çağrısı yaptığı muhalefet liderlerinden Kerrubi, bugün yaptığı açıklamada, İran'daki demokratik değişim için bedel ödemeye hazır olduğunu ifade etti.

İran'da bu hafta içinde düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybetmişti.



LİBYA



Libya'nın Bingazi kentinde hükümet karşıtlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 14 kişi yaralandı.

Associated Press haber ajansı, ülkenin en büyük ikinci kentindeki çatışmaların dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Gösterilerin bugün de başkent Trablus, Bingazi ve diğer şehirlerde de devam ettiği ifade edildi.

Ajansın görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberinde, protestocuların Başbakan Bağdadi el Mahmudi'nin istifa etmesini istedikleri belirtildi. Ancak Libya lideri Muammer Kaddafi aleyhine slogan atılmadığı bildirildi.

BBC'ye konuşan görgü tanıkları, hükümeti eleştiren Fethi Terbil adlı bir avukatın gözaltına alınmasının protestoları tetiklediğini söyledi. Terbil'in daha sonra serbest bırakıldığı ancak gösterilerin sürdüğü belirtildi.

Ülkenin birçok kentindeki protesto gösterileri devam ederken, Reuters'a konuşan bir insan hakları aktivisti, yasaklı örgüt Libya İslami Mücadele Grubu'na üye olduğu için tutuklanan 110 kişinin bugün içinde serbest bırakılacağını söyledi.



BAHREYN



Bahreyn’in başkenti Manama’da hükümet karşıtı protestocuların eylemleri sürüyor. Bahreyn Kralı’nın gösterilerde polis kurşunlarıyla hayatlarını kaybeden iki protestocu için özür dilemesine rağmen bugün göstericiler bir kez daha şehrin ana meydanındaki anıtın çevresinde bir araya geldi.

Siyasi reform ve insan haklarında düzenleme talep eden protestocular dağılmayı reddediyor. Bahreyn’de bulunan ancak güvenlik gerekçeleriyle adı açıklanmayan El Cezire muhabiri, sabah erken saatlerden itibaren binlerce göstericinin meydanda toplanmaya başladığını belirtti.

“Göstericiler çok iyi organize olmuş durumda. Manama’nın "İnci Kavşağı" Bahreyn’in Tahrir Meydanı gibi olacak diyorlar” ifadelerini kullanan El Cezire muhabiri, bazı protestocuların kavşaktan başlayarak bir yürüyüş düzenlemeyi planladığını, bazılarınınsa meydanı işgal etmeye devam etmeyi düşündüklerini söyledi.

Bahreyn Kralı Şeyh Hamid bin İsa el Halife dün televizyona çıkarak, “iki sevgili oğlumuzun ölümü için başsağlığı diliyorum" demiş ve bir komitenin bu ölümleri soruşturacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü PJ Crowley ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “ABD Bahreyn’deki protestolarda yaşanan şiddet olaylarından dolayı çok kaygılı. Bütün tarafları şiddetten kaçınmaya ve itidale çağırıyoruz” dedi.

Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu, ABD'nin 5'inci Filosuna ev sahipliği yapan körfez krallığında göstericiler, 1971'den bu yana görevde olan Başbakan Şeyh Halife bin Sallah el Halife'nin istifasını, siyasi tutukluların salıverilmesini ve yeni anayasa istiyor.



YEMEN



Yemen'de 30 yılı aşkın süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını isteyen muhaliflerin düzenlediği protesto gösterileri bugün 6'ncı gününe girdi.

Reuters, başkent Sana'da iktidar yanlılarıyla hükümet karşıtları arasındaki çatışmaların sürdüğünü bildirirken, protestocuların Sana Üniversitesinde toplandığı, ancak muhaliflerin daha sonra, Salih yanlılarının sopalı saldırısına uğramaları üzerine kaçtığı belirtildi.

Ayrıca yüzlerce öğrencinin üniversitenin kampüsünden çıkarak gösteriyi yeniden başlatmaya çalıştığı, polisin öğrencilerin kampüsten çıkışlarına izin vermemesi üzerine öğrencilerin hükümet yanlılarına içeriden taş atmaya başladığı bildirildi.

Olaylarda dört kişi yaralanırken, gösteriler sırasında biri AP muhabiri, biri El Arabiya televizyonunun kameramanı 3 gazetecinin dövüldüğü de ifade edildi.

Yemen'in 23 milyon nüfusunun yüzde 40'ının günlük geliri 2 doların altında. Nüfusun üçte biri ise kronik açlık çekiyor.

Yemen'deki kargaşa tehdidi, 32 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Salih'in 2013'te görevi bırakma taahhüdü vermesini ve muhalefete diyalog önerisinde bulunmasını sağlamıştı.



