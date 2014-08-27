Ortadoğu'da silahlar sustu



Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas, İsrail ile kalıcı bir ateşkes üzerine uzlaşma sağlandığı açıklamasını yaptı. Abbas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, kan dökülmesini ve çocuk ölümlerini sonlandırmak üzere Filistin tarafının ateşkes planını kabul ettiğini kaydetti.

Bir İsrail üst düzey yetkilisi de salı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Mısır'ın ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı.

Filistinli İslami Cihat örgütünün üst düzey bir temsilcisi, Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşmasının, düşmanlığın sonlandırılmasını, sınır geçişlerinin açılmasını, Gazze Şeridi'nin yeniden yapılandırılmasını ve aşamalı olarak Gazze kıyısındaki balıkçılık alanının genişletilmesini kapsadığını açıkladı.

İsrail, yine de sınırdan geçirilecek malların kontrol edilmeye devam edileceğini vurguladı. Anlaşmada, Hamas’ın Gazze'de havaalanı ve liman kurulması, Filistinli tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerini kapsamadığı belirtildi.

Filistin Özerk lideri Mahmud Abbas tarafından yapılan ateşkes açıklamasının ardından Filistinli gruplar Gazze Şeridi'nde sevinç turları atmaya başladı.

Gazze'de yıkık ve harabe binaların arasında, sevinç konvoyları oluşturuldu. Gazze'deki camilerden, Hamas'ın zaferi duyuruldu. Camilerden, ''Allah büyük, çok yaşa Hamas' anonsları yapıldığı bildiriliyor.

Çatışmaların 50. gününde taraflar ateşkesin başlayacağı son dakikalara kadar karşılıklı saldırılarına devam ettiği bildiriliyor.

Çatışmaların başladığı 8 Temmuz'dan bu yana taraflar ilk kez süresiz bir ateşkes üzerinde uzlaşma sağladı. Bir önceki ateşkes girişimlerine karşın bu kez silahların susup susmayacağını gelecek günler gösterecek.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde saldırıların başlamasından bu yana devam eden karşılıklı saldırılarda, aralarında 491 çocuk, 253 kadının olduğu 2 bin 137 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise dört sivil ve 64 asker yaşamını yitirdi.