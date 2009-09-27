Ortadoğu'da nükleer silaha karşıyız

Başbakan Erdoğan, İran'a nükleer programı dolasıyla yaptırımların artırılmasının İran halkının yararına olmayacağını vurgulayarak bu konuda batılı ülkeleri dikkatli olmaya çağırdı.

New York'taki temaslarını sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekim ayında İran'ı ziyaret edeceğini hatırlattı ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la görüşmesinde nükleer programı da ele alacağını belirtti.

Başbakan, ikinci bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmaya başladığını duyuran İran'a yaptırımların artırılması konusunda dikkatli olunmasını istedi. Başbakan Erdoğan, "Bu yaptırımlar İran halkının yararına olmayacaktır. Dolasıyla çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Erdoğan, yaptırımlara destek verip vermeyecerği sorusuna ise, “Zamanı gelince bakacağız ve karar vereceğiz” yanıtını verdi.

Erdoğan, iranlı yetkililere de uluslararası atom enerjisi ajansına karşı açık ve dürüst olmaları gerektiğini aktardığını söyledi.

'Gazze'de fosforlu bomba kullanıldı'

Başbakan Erdoğan, nükleer silahsızlanma ve bu konuda İran’a yöneltilen tepkileri de, "Nasihat verme noktasında olanlar adım atmalı. Onlar atmazsa başkalarından isteme hakları yok” şeklinde değerlendirdi.

Erdoğan, "Bu konuda konuşan ülkelerin hepsinde nükleer silah var; örneğin İsrail. İsrail Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na üye değil ama İran üye. Gazze’de fosforlu bomba kullanıldı. 1400 kişi öldü ama bunlar hiç masaya gelmiyor. Aynı ekilde hazırlanmış raporlar da gündeme gelmiyor. Sorumluluk mevkiindeki insanlar olarak bu durumdan rahatsız oluyoruz. Yatıyoruz kalkıyoruz İran. Daha asil, dürüst ve samimi olmamız lazım. Biz Ortadoğu'da nükleer silaha tamamen karşıyız, istemiyoruz böyle bir şeyi" dedi.

'Nasıl terörist ilan edersin'

Başbakan Erdoğan, New York'ta Musevi temsilcileri kabulü sırasında Gazze’nin yeniden yapılandırılması için inşaat malzemesi gönderilmesi girişimlerine, 'oradakiler terörist' diye karşı çıkıldığını ve bunun kendisini üzdüğünü söyledi.

Başbakan, "Teröristlere inşaat müsaadesi vermiyorlar. Buradaki insanları nasıl terörist ilan edersin. 1400 terörist; böyle mantık olur mu? Bizim hastanelerimize gelen yaralılar arasında ufak çocuklar var ve kolları, ayakları kopmuş. Gazze’deki her insana nasıl terörist denir " ifadelerini kullandı.

Irak ziyareti

Yılbaşına kadar İran-Irak-Washington ekseninde önemli görüşmeler yapacak olan Erdoğan, Bağdat’ta ortak bakanlar kurulu toplantısı yapılacağını hatırlattı.

Tahminen 15 Ekim’de Irak’ta olacağını söyleyen Başbakan, geziye İş adamlarının da götürüleceğini dile getirdi.

Tezkere uzatılacak



Öte yandan Erdoğan, salı günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nun gündeminde sınır ötesi operasyon konusunda Genel Kurmay’a yetki veren teskerenin güğndeme geleceğini ve sürenin 1 yıl uzatılacağını söyledi.