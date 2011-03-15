Ortadoğu'da mezhep çatışması korkusu!

T24





Twitter’dan savunma



Gates gitti askerler girdi



Suudileri korku sardı



Ortadoğu’da çoğu yoksulluğun ve diktatörlüklerin bitmesi talebiyle çıkan ayaklanmalar şimdi de “Şii-Sünni” mezhep savaşına dönüşme eğilimine girdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Basra Körfezi’nde ABD’nin 5. filosuna evsahipliği yapan Bahreyn’in 200 yıllık Sünni krallığı, Şii isyancıların başkent Manama’da dün polis barikatını aşıp Körfez’in “para yuvası” olan Finans Limanı’nın kontrolünü ele geçirmesinden sonra Sünni komşularını yardıma çağırdı. Bunun üzerine başını Suudi Arabistan’ın çektiği Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri “Körfez Kalkan Gücü” adı altında bir birliği Bahreyn’e sevk etti.1000 Suudi askeri 1986’da Bahreyn’i denizden Suudi Arabistan’a bağlayan 25 kilometrelik karayolundan ülkeye girdi. Bahreyn eski enformasyon bakanı Nebil el-Hemir ise Twitter’da yazdığı mesajda, “Bu birlikler zaten adadaydı” iddiasında bulundu. Bahreynli 7 Şii muhalif parti de, yayımladıkları ortak açıklamada, müdahaleyi “savaş ilanı ve işgal” olarak niteleyip BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Bahreyn’de hükümete yakın Gulf Daily News gazetesi KİK güçlerinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Umman’dan oluştuğunu ve “kanunla nizamı tesis edeceğini” yazdı. Gazeteye göre Körfez Kalkan Gücü’nün esas görevi “petrol, elektrik, su ve finansal tesisler” gibi hayati yerleri korumak.Suudi müdahalesinin ABD Savunma Bakanı Roberts Gates’in başkent Manama’yı iki gün öncki ziyaretinden hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Gates, “İran Bahreyn’de de Şii teokrasi peşinde” iddiasında bulunmuştu. Bahreyn polisi, geçen ay 7 kişinin öldürüldüğü gösterilerden sonra önceki gün en zor günü yaşamıştı. Göstericileri saatlerce geriletmeye çalışan polis başarılı olamayınca isyancı gençler Körfez’in bankacılık merkezi “Finans Limanına” girişi barikatlarla engellemişlerdi.Suudi Arabistan’ın Bahreyn adasına müdahalesinin ardında kendi Şii nüfusunundan duyduğu tedirginlik var. Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Doğu Eyaleti’nde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler seslerini yükseltmeye başladı. Bahreyn’de bir Sünni müdahalesine İran’ın karşılık verebileceği ve mezhep savaşının sarabileceği endişeleri var.