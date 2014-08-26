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Dünya
Deutsche Welle

Ortadoğu'da ateşkes sağlandı

Filistinli yetkililer, İsrail ile uzun süreli bir ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

26 Ağustos 2014 20:58


Gazze'de yedi hafta süren çatışmaların ardından salı günü Filistinli yetkililer, İsrail ile uzun süreli ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde yer alan üst düzey bir Filistinli yetkili, AFP ajansına verdiği demecinde İsrail ile ateşkes anlaşmasının, Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını da kapsadığını belirtti. Anlaşmanın detaylarının ilerleyen saatlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Suhri, salı günü yaptığı açıklamada, ateşkesin ne zaman başlayacağının Kahire'de açıklanacağını ifade etti. İsrail hükümeti ise konuya dair şu ana kadar bir açıklama yapmadı. İsrail ile Filistinli yetkililer arasında Kahire'de ateşkes müzakereleri yürütülüyordu.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 8 Temmuz'dan bu yana devam eden karşılıklı saldırılarda, aralarında 491 çocuk, 253 kadının olduğu 2 bin 137 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise dört sivil ve 64 asker yaşamını yitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilistinliKahireAFPGazzeSözcüsü Sami Ebu SuhriMilletlerTemmuzDeutsche Welle Türkçe DW/AFP GA/BÖ

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