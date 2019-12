‘Ortadoğu’da ABD’nin yerini Türkiye doldurabilir’

National Bank of Kuwait Üst Yöneticisi Dabdoub: “Bölgede ABD'nin liderlik rolü giderek azalıyor. Türkiye'nin lider rolü oynaması için çok önemli bir ortam doğuyor."



National Bank of Kuwait Üst Yöneticisi İbrahim Dabdoub, bölgede ABD'nin liderlik rolünün giderek azalmasıyla bir anlamda bir boşluk oluştuğunu, bu rolün gelecekte ekonomik ve finansal kriz nedeniyle daha da azalacağını düşündüğünü belirterek, "Bu durumda, Türkiye'nin lider rolü oynaması için çok önemli bir ortam doğuyor" dedi.



Dabdoub, Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya toplantısı kapsamında düzenlenen "Türkiye: Avrupa ve Asya'yı Bağlamak" konulu oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak dünyanın bu bölgesinde, özellikle ciddi bir değişimin yaşandığı Körfez ülkeleri açısından çok önemli rol oynayabileceğini belirtti.



Rezervler ve finansal değerlerdeki değişimlerin yanı sıra siyasal alanda da önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Dabdoub, şöyle konuştu:



"Bulunduğumuz bölgede bir anlamda boşluk oluşuyor. ABD'nin liderlik rolü giderek azalıyor ve bence gelecekte ekonomik ve finansal kriz nedeniyle daha da azalacak. Belki de ABD'deki yeni liderlikle birlikte daha çok kendi içlerine dönecek ve dünyanın başka yerlerinde, özellikle bu bölgede daha fazla para harcamaktan çekineceklerdir. Bu durumda, Türkiye'nin lider rolü oynaması için çok önemli bir ortam doğuyor. Neden? Bir komşu, çok güçlü bir ülke askeri bakımdan, ekonomik bakımdan sorunlar var ama bütün dünyada bu konuda sorunlar var. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu ekonomik resesyondan inşallah çıkacağız. Türkiye de her zamankinden daha güçlü olarak çıkacak bundan. Çünkü çok sağlam bir temele, şirketleriyle ve halkıyla girişimci bir ruha sahip. Ekonomik bakımdan Türkiye'den gelecekte çok şey bekliyoruz."



Körfez ülkelerinde, özellikle özel sektörün Türkiye'ye yatırıma çok olumlu yaklaştığını dile getiren Dabdoub, Türkiye'nin bu bölgeden doğrudan yabancı yatırım çekmesi için çok uygun bir dönemde bulunulduğunu belirtti.



Dabdoub, "Benim duygum şu, doğrudan yabancı yatırımı Körfez ülkelerinden çok bekleyebilirsiniz. Burası petrolün olduğu ve gelecekte sermaye birikiminin olacağı yer. Petrol fiyatları 50-60 dolara inse bile buradaki zenginlik birikimi muazzam bir sermaye yaratacak ve bu sermayeyi yatırmak isteyecekler. Tabii ki kendilerine yakın bir ülke olması, bölgesel bir güç olması, Müslüman kardeş olması... Başka ülkeler yerine buraya yatırım yapmayı düşüneceklerdir. Eğer Türkiye, hem hükümet hem özel sektör açısından biraz daha proaktif olursa, ki olmalı, önemli ölçüde doğrudan yatırım çekecektir" şeklinde konuştu.



‘Türkiye kaynaklarıyla önemli bir dinamo rolü oynayabilir’



Koç Kurumsal İletişim ve Bilgi Grup Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin bölgede öncü rol oynamak için çok uygun bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye, elindeki kaynaklarla da çok önemli bir dinamo rolü oynayabilir" dedi.



Türkiye'nin jeopolitik konumu sayesinde çok geniş bir nüfusa erişme olanağı bulunduğunu, bunların da Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmesine çıpa görevi gördüğünü ifade eden Koç, Türkiye'nin çok çeşitli bileşenlere sahip olduğunu ancak bunlardan yeterince faydalanamadığını, bölgedeki barış ve istikrarın önemli bir etkeni olabileceğini aktardı.



Koç, AB ile müzakere sürecini yürüten, diğer yandan soğuk savaş sonrasında Arap dünyasıyla yakın ilişkiler geliştiren Türkiye'nin büyümesini çok yönlülük içerisinde gerçekleştireceğini vurgulayarak, Türk iş dünyasının geçmişte edindiği deneyimlerle pek çok beceriye ulaştığını söyledi.



Ali Koç, "Türkiye, bölge açısından bir üretim merkezi haline gelmeyi amaçladı ve bunu da bölgeye tekrar uzanmak için kullanıyor" diyerek, güçlü dinamiğe sahip ve zengin bir ülke olan Türkiye'nin rekabetçiliğinde son yıllarda önemli gelişme kaydedilmiş olsa da, istenen seviyeye ulaşılamadığını ve lider olmak için daha çok yapılması gerekenler olduğunu, içeride çok iyi işleyen bir ekonomisi olması gerektiğini, ancak Türkiye'nin hem hükümeti hem askeriyle bölgede çok iyi bir lider olacağına inandığını aktardı.



Bölgedeki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Koç, AB, ABD, Rusya, bölge ülkeleri, Şangay birliği gibi pek çok tarafın bölgede etki yaratmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Şu anda bölgedeki en büyük zorluk, etki ve kaynaklar konusunda bu savaşı kimin kazanacağı konusunda. Bunu kimin kazanacağı Türkiye için de çok önemli. Geçmişte doğal olarak dış ilişkiler meselesinde, ekonomik entegrasyon konusunda batıya eğiliyorduk ama bugün çok daha fazla alternatifimiz var. Bölge AB'ye alternatif demek istemiyorum ama Türkiye'ye çok esneklik sağlıyor ola ki, AB süreci istediğimiz şekilde sonuçlanmazsa."



'Türkiye enerjide güvenli tedarikçi'



Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü de Türkiye'nin enerji açısından rolünün sık sık gündeme geldiğini, burada jeopolitik konumu itibariyle fosil yakıtların AB ülkelerine iletilmesinde artan öneminden kaynaklandığını ifade ederek, Türkiye'nin burada tüketici ülkelere güvenli tedarik alternatifi sunma fonksiyonuna sahip olduğunu aktardı.



Fosil yakıtların yanı sıra elektrik enerjisi anlamında da önemli işbirliği olanakları bulunduğuna işaret eden Dördüncü, "40 bin megavattan fazla elektrik üretme kapasitemiz var ve son yatırımlarla birlikte bunun 6-7 yıl içinde 60-70 bin megavata çıkacağını düşünüyoruz" dedi.



Dördüncü, Türkiye'nin AB açısından önemli rol oynayabileceği üç alanın enerji tedariğinde kesintiler, yaşlanan nüfus ve güvenlik sorunlarıyla ilgili olduğunu belirterek Türk hükümetinin bu alanlardaki çalışmaları kapsamında bu üç riskin rahatlıkla Türkiye tarafından azaltılabileceğini söyledi.