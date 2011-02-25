-ORTADOĞU VE AFRİKA'DA GERGİN CUMA BAĞDAT (A.A) - 25.02.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtlarının "Öfke Günü" protestoları için Özgürlük Meydanı'nda toplanmaya başladığı bildirildi. Sabahın erken saatlerinde halihazırda 600 kadar protestocunun meydanda toplandığı, protestocuların "İşsizliğe Son", "Yalancı El Maliki'ye Hayır" sloganları attığı belirtildi. Göstericilerin sayısının cuma namazından sonra artacağı sanılıyor. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, dün Irak halkına protesto gösterilerine katılmaması için çağrıda bulunmuştu. Maliki, kötü yaşam koşulları ve yolsuzlukların protesto edileceği gösterilerde El Kaide ve Baas Partisi üyelerinin terör eylemlerinde bulunmasından çekindikleri için halktan gösterilere katılmamasını istemişti. -MUHALİFLERLE DİYALOG KOMİTESİ KURDU Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, yönetim karşıtı protestocularla diyalog için komite kurdu. Resmi Yemen ajansı SABA, Salih'in Başbakandan, 5 kişilik komiteye başkanlık etmesi talimatını verdiğini duyurdu. Komitenin görevinin, "protestocular da dahil tüm muhaliflerle yapıcı ve açık diyalog kurmak ve onların şartlarını ve görüşlerini dinlemek olduğu" belirtildi. Yemen Devlet Başkanı dün de güvenlik güçlerinden kendisinin istifasını isteyen protestocuları korumasını istemişti. Ajansın haberinde, Salih ve üst düzey yetkililerin dün ayrıca ülke ekonomisini ve ülkedeki kronik işsizlik sorununu ele aldıkları kaydedildi. Yemen'de 32 yıldır iktidarda bulunan Salih'in istifası talebiyle yapılan gösterilerde şu ana kadar 13 kişi öldü. Salih, istifa etmeyi reddetmiş ancak 2013'te yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. -KADDAFİ'NİN BANKA HESAPLARINI DONDURACAK- İngiliz hükümetinin, 42 yıllık iktidarı sallantıda olan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Londra'daki banka hesapları ve mal varlığını donduracağı bildirildi. İngiliz hükümetine yakın bir kaynak "The Telegraph" gazetesine verdiği demeçte, hükümetin ilk işinin, Libya'da mahsur kalmış olan İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek ve ikinci işinin de Kaddafi'nin para hesaplarını ve mal varlığını dondurmak olacağını ve bu konuda da zaten bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtti. "The Telegraph"'a göre, Kaddafi'nin Londra'daki banka hesaplarında 20 milyar avronun üzerinde nakit para bulunuyor ve mal varlığı arasında da 11,6 milyon avro değerinde mülk bulunuyor. -WİKİLEAKS: LİBYA'YA AİT MİLYARLARCA DOLAR ABD BANKALARINDA YATIYOR- İnternet sitesi WikiLeaks, petrol zengini Libya'nın ABD bankalarındaki hesaplarında milyarlarca dolar paraya sahip olduğunu belirtti. Trablus'taki ABD Büyükelçiliğinin bir mesajını yayımlayan WikiLeaks, Libya'nın 32 milyar dolara sahip olduğunu ve birçok ABD bankasının da Libya'ya ait 300 ile 500 milyon dolar arasındaki parayı işletiğini kaydetti. -YABANCILARIN TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR- Libya'da çalışan ya da iş, turizm veya çeşitli nedenlerden dolayı bu ülkede bulunan yabancıların, havayolu, deniz veya karayolu ile tahliyesinin sürdüğü belirtildi. Olayların patlak verdiği günden bu yana, Türkiye'nin, aralarında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 7 binden fazla kişiyi tahliye ettiği, Çin'in Libya'da çalışan 33 bin Çinliden 4 bin 400'ü, Almanya'nın 600-700 civarında kişiyi, Fransa'nın 487'si Fransız vatandaşı olmak üzere 556 kişiyi ve İtalya'nın da Libya'da yaşayan bin 500 İtalyandan 800'ünü tahliye ettiği kaydedildi. Tahliye edilmeyi bekleyenler arasında, 60 bin Bengladeşli, 30 bin Filipinli, 23 bin Taylandlı, 18 bin Hintli ve 14 bin Güney Koreli bulunduğu ifade ediliyor. -ZAVİYE'DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 23- Libya'nın başkenti Trablus'un 60 kilometre batısında bulunan Zaviye şehrindeki Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 23'e yükseldiği, 44 kişinin de yaralandığı belirtildi. Merkezi Bingazi'de bulunan Kurina gazetesi Zaviye'deki hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ölü sayısının 23, yaralı sayısının da 44 olduğunu kaydetti. Gazete, daha önce verdiği bilançoda en az 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Gazetenin haberine göre, Kaddafi'ye bağlı birliklerin ve paralı askerlerin açtığı yoğun ateş yüzünden, çoğu yaralı hastaneye nakledilemiyor. -BM GÜVENLİK KONSEYİ BUGÜN TOPLANACAK- BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki durumu görüşmek için bugün yeniden toplanacağı bildirildi. BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı danışma toplantısında Libya konusunu ele aldığı ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mark Lyall Grant'ın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Konsey'in salı günü yaptığı "şiddete son verme çağrısını" dinlemediği için, Konsey'in Libya'daki rejime karşı alınabilecek yeni adımları değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerinin bugün, Libya krizine son verme ve Kaddafi'nin üzerindeki baskıları artırma imkanlarını görüşecekleri belirtildi. Amerikalı yetkililer ayrıca, Libya'nın, BM İnsan Hakları Konseyinden ihracını istediği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, Kaddafi rejimine karşı değişik yaptırım kararları alınacağını söyledi. -FRANSA: SOS RACİSME ÖRGÜTÜ BM'NİN MÜDAHALE ETMESİNİ İSTİYOR- Fransa'daki ırkçılıkla mücadele örgütü "SOS Racisme", BM kararlarının uygulanmasını ve bu çerçevede, saldırıya maruz kalan Libyalıların korunması amacıyla Libya'ya bir BM müdahale gücünün yollanmasını istedi. Öte yandan, Fransa'da sürgünde yaşayan Kaddafi'nin eski protokol şefi Nuri El-Mismari'nin dün polis korumasına alındığı bildirildi. -ENDONEZYA DA VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR- Endonezya, yönetim karşıtı gösterilerin yapıldığı Libya'daki 875 vatandaşını tahliye etmeye hazırlanıyor. Endonezya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Michael Tene, ilk etapta 200'den fazla kişinin bu akşam charter uçağıyla Libya'nın başkenti Trablus'tan Tunus'a götürüleceğini belirtti. Tene, Libya'daki şiddetin ortasında kalan Endonezya vatandaşlarının tamamının aşamalı olarak ülkeden çıkarılacağını söyledi. Libya'daki Endonezyalıların çoğunu inşaat işçileri ve öğrenciler oluşturuyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin vatandaşlarını Libya'dan tahliyesi devam ediyor.