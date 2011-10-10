-Ortadoğu Dörtlüsü'nden çağrı BRÜKSEL (A.A) - 09.10.2011 - Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin'e barış görüşmelerine devam etme çağrısında bulunacak. Ortadoğu Dörtlüsü olarak bilinen Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'nın temsilcileri, İsrail ve Filistin arasındaki barış sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Brüksel'de yaptıkları toplantıda, her iki tarafa da barış görüşmelerini sürdürme çağrısı yapma kararı aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''Taraflarla irtibata geçeceğiz ve onları önümüzdeki günlerde biraraya gelmeye davet edeceğiz'' dedi. Ashton, süreçte olumlu yönde yol katedildiğini düşündüğünü de kaydetti. İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri 2008 yılında kesintiye uğramıştı. Geçtiğimiz haftalarda Filistin'in BM'ye devlet olarak tanınma başvurusunda bulunması ve İsrail'in Doğu Kudüs'te 1,100 yeni yerleşim birimi inşa edeceği yönündeki açıklaması üzerine taraflar arasındaki gerilim artmıştı.