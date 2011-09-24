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Dünya

Ortadoğu Dörtlüsü'nden çağrı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

24 Eylül 2011 04:01

-Ortadoğu Dörtlüsü'nden çağrı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.09.2011 - Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin'e bir ay içinde bir araya gelerek barış görüşmelerine başlamak için bir gündem üzerinde anlaşmaları konusunda teklifte bulundu. Ortadoğu Dörtlüsü olarak bilinen Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin 2012 sonuna kadar tamamlanacak şekilde başlaması için çağrı yaptı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşmeden sonra yapılan açıklamada, 3 ay içinde toprak ve güvenlik konularında kapsamlı tekliflerin sunulması ve 6 ay içinde de önemli ilerleme sağlanması istendi. Açıklamada ayrıca, taraflardan 'kışkırtıcı' eylemlerden kaçınmaları tavsiye edildi ve Dörtlü'nün temsilcilerinin "uygun bir zamanda" Moskova'da uluslararası bir konferans düzenleyerek gelişmeleri değerlendireceği bildirildi. Filistin'in bugün BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusuna karşı çıkan İsrail ile ABD, Filistin devletinin sadece doğrudan görüşmeler yoluyla elde edilebileceğini savunuyor. ABD, başvurunun BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması durumunda veto hakkını kullanacağını açıklamıştı.

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