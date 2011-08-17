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Dünya

Ortadoğu Dörtlüsü kaygılı NEW YORK (A.A)

17 Ağustos 2011 01:16

-Ortadoğu Dörtlüsü kaygılı NEW YORK (A.A) - 16.08.2011 - Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail'in yerleşimlerin genişletilmesi planlarına yönelik son açıklamasından kaygı duyduğunu açıkladı. BM, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'nin oluşturduğu dörtlünün açıklamasında, "Dörtlü, İsrail'in Ariel ve Doğu Kudüs'teki yeni yerleşim planlarıyla ilgili açıklamasından büyük kaygı duymaktadır" denildi. Açıklamada, her iki tarafın (İsrail veya Filistinliler) tek taraflı eylemlerinin uluslararası toplum tarafından tanımayacağı belirtildi. Ortadoğu dörtlüsünün açıklamasında, ikili görüşmelerin tekrar başlatılmasının "tek adil ve kalıcı çözüm olduğunu" da vurgulandı. İsrail dün 277 yeni konutun inşasının onaylandığını bildirmişti.

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