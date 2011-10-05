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Dünya

Ortadoğu Dörtlüsü hafta sonunda toplanıyor WASHINGTON (A.A)

05 Ekim 2011 01:56

-Ortadoğu Dörtlüsü hafta sonunda toplanıyor WASHINGTON (A.A) - 04.10.2011 - Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin arasındaki barış sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere pazar günü Brüksel'de toplanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Ortadoğu Dörtlüsü olarak bilinen Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'nın temsilcilerinin, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlamasına ön ayak olmak amacıyla bir araya geleceğini açıkladı. Toplantıda ABD'yi Ortadoğu Özel Temsilcisi David Hale'in temsil edeceğini belirten Nuland, Hale'in Brüksel öncesinde Berlin, Paris ve Londra'da da temaslarda bulunacağını kaydetti. Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin arasında geçen yıl kesintiye uğrayan barış görüşmelerinin 2012 sonuna kadar tamamlanacak şekilde başlaması için çağrı yapmıştı.   İsrail, dörtlünün taraflar arasında ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi yolundaki barış çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklarken, Filistin tarafı, İsrail yerleşimleri durmadıkça görüşmelere geri dönmeyeceğini belirtmişti.

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