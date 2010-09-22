-ORTADOĞU DÖRTLÜSÜ: GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.09.2010 - Filistin ve İsrail arasında barışın sağlanması amacıyla ABD ve Rusya ile BM ve AB'nin oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail'e ''yeni yerleşimlerin ertelenmesi süresinin uzatılması'' çağrısında bulunurken, her iki tarafı ''doğrudan görüşmeleri sürdürmeye'' davet etti. ABD'nin girişimiyle 2 Eylül'de tekrar başlatılan ve taraflar arasındaki sorunların önemli bölümünün yıl içinde çözülmesini amaçlayan İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri, son olarak İsrail tarafının ''30 Eylül'e kadar uzatılan yerleşimlerin ertelenmesi sürecinin uzatılmayacağı'', Filistin tarafının ise ''yerleşimlerin tekrar başlaması durumunda doğrudan görüşmelerden çekilecekleri'' yönündeki açıklamaları üzerine çıkmaza girmişti. Ortadoğu Dörtlüsü'nün konuyla ilgili sonuç kararında, ''İsrail'in Kasım ayında aldığı yerleşimlerin ertelenmesi kararının olumlu etkisi bulunduğu'' ifade edilerek, ''ertelemenin uzatılması'' çağrısında bulunuldu. Sonuç kararında ayrıca, ''Dörtlü, tarafları çözüm yolu bulmak için birlikte çalışmaya teşvik eder ve görüşmelerin sürdürülmesi çağrısında bulunur'' denildi.