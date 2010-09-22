T24 LogoT24 Logo
Dünya

ORTADOĞU DÖRTLÜSÜ: GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

22 Eylül 2010 11:56

-ORTADOĞU DÖRTLÜSÜ: GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.09.2010 - Filistin ve İsrail arasında barışın sağlanması amacıyla ABD ve Rusya ile BM ve AB'nin oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail'e ''yeni yerleşimlerin ertelenmesi süresinin uzatılması'' çağrısında bulunurken, her iki tarafı ''doğrudan görüşmeleri sürdürmeye'' davet etti. ABD'nin girişimiyle 2 Eylül'de tekrar başlatılan ve taraflar arasındaki sorunların önemli bölümünün yıl içinde çözülmesini amaçlayan İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri, son olarak İsrail tarafının ''30 Eylül'e kadar uzatılan yerleşimlerin ertelenmesi sürecinin uzatılmayacağı'', Filistin tarafının ise ''yerleşimlerin tekrar başlaması durumunda doğrudan görüşmelerden çekilecekleri'' yönündeki açıklamaları üzerine çıkmaza girmişti. Ortadoğu Dörtlüsü'nün konuyla ilgili sonuç kararında, ''İsrail'in Kasım ayında aldığı yerleşimlerin ertelenmesi kararının olumlu etkisi bulunduğu'' ifade edilerek, ''ertelemenin uzatılması'' çağrısında bulunuldu. Sonuç kararında ayrıca, ''Dörtlü, tarafları çözüm yolu bulmak için birlikte çalışmaya teşvik eder ve görüşmelerin sürdürülmesi çağrısında bulunur'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24