Ortadoğu deyince...

Tel Aviv Üniversitesi'ndeki "Center for Peace Research" tarafından yapılan bir araştırma, İsrailli Yahudilerin çoğunun "Orta Doğu'nun deliler bölgesi" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Sonuçları bugün yayımlanan araştırmaya göre, "Orta Doğu deyince aklınıza ilk gelen nedir?" sorusuna İsrailli Yahudilerin çoğu, "Deliler bölgesi" ya da "Allah yardımcımız olsun" gibi yanıtlar verdi.

Yahudilerin yüzde 61'inin bu soruya olumsuz nitelikli yanıtlar verdiği, yüzde 20'sinin tarafsız, yüzde 19'unun da olumlu yanıtlar verdiği araştırmada, olumsuz nitelikteki yanıtların çoğunda savaş ve teröre atıfta bulunuldu.

"Deliler bölgesi", "balçık çukuru", "artık dayanamıyorum", "Allah yardımcımız olsun" ya da "Ne yapıyoruz burada?" gibi yanıtların verildiği araştırmada, olumlu yanıt verenlerin çoğunun, barışa inanan kesim olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada ayrıca, Yahudilerin yüzde 71'nin İsrail'in gelecek on yıllarda Orta Doğu'nun diğer yerleriyle bütünleşeceğine inanmadığı, yüzde 63'ünün ise açık açık Batı'nın bir parçası olmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

Bu arada, İsrailli Arapların yüzde 34'ünün olumlu, yüzde 32'sinin olumsuz, yüzde 34'ünün de tarafsız yanıtlar verdiği belirtildi.

Araştırmanın eylül ayı başında telefonla yapıldığı ve yanılma payının yüzde 4,5 olduğu da kaydedildi.