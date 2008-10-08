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Ekonomi

Ortadoğu borsaları da değer kaybediyor

Petrol zengini Suudi Arabistan, ülkenin likidite sorununun olmadığını açıkladı. Kuveyt likiditeyi artırmak için faiz oranlarını düşürdü.

08 Ekim 2008 03:00

Petrol zengini Suudi Arabistan, ülkenin likidite sorununun olmadığını açıkladı. Kuveyt likiditeyi artırmak için faiz oranlarını düşürdü.

Suudi Arabistan Mali Ajansı Başkan Yardımcısı Muhammed el-Cesar, resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin herhangi bir likidite problemi ile karşı karşıya olmadığını belirterek, küresel kredi krizinin ekonomiye negatif etkilerini de reddetti.

El-Cesar, ülkede, bankalardaki mevduatların güvende olduğunu ve ekonomik büyümenin sağlıklı olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'da borsa, diğer bölge ülkeleri borsaları gibi dün yüzde 7 değer kaybetmişti.

Kuveyt faiz oranlarını düşürdü

Kuveyt resmi haber ajansı, merkez bankasının, faiz oranlarını düşürdüğünü bildirdi.

Habere göre banka, likiditeyi artırmak ve borsadaki güveni artırabilmek için faiz oranlarını yüzde 1,25 düşürerek yüzde 4,5 yaptı.

Öte yandan, ülkede kayıpların önlenmesi için borsanın geçici olarak kapatılması talepleri dile getiriliyor.

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