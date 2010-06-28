'Ortadoğu barışı için Brezilya arabulucu olsun'

T24- Latin Amerika ülkelerine yaptığı resmi ziyaret turu çerçevesinde Brezilya'da bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Brezilya lideri Lula da Silva'dan Ortadoğu barışı için arabulucu olmasını istedi.



İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İran'daki nükleer sorunun çözümü konusunda Brezilya'nın Türkiye ile birlikte önemli bir rol oynadığını söyleyen Esad, bu ülkenin aynı ağırlığı İsrail'in masaya oturtulup Ortadoğu sorununun çözümünde de göstermesi çağrısında bulundu.

Ortadoğu sorununun en önemli ayaklarından birini oluşturan Suriye-İsrail anlaşmazlığı, Türkiye'nin iki ülke arasında yürüttüğü gizli arabuluculuk görüşmeleriyle çözümün eşiğine gelmişti.



Ancak İsrail'in Gazze saldırısıyla askıya alınan arabuluculuk çabaları, daha sonra izleyen olaylarla Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin gerginleşmesi üzerine tamamen rafa kalkmıştı.



Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim de daha önce, Ortadoğu konusunda devreye girebileceklerini söylemişti.



Türkiye'nin arabuluculuk rolünün rafa kalkmasından sonra, arabulucu olarak devreye girmeye çalışan ilk ülke Fransa olmuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bu yöndeki girişimleri Şam yönetimi tarafından reddedilmiş ve Suriye, Türkiye'den başka arabulucu düşünmediğini bildirmişti.