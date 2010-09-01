Ortadoğu barış görüşmeleri yarın başlıyor

T24- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dün akşam önce Filistin lideri Mahmud Abbas, ardından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile baş başa görüştü.



Bakan Clinton Netanyanu'yla görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Terörist ve yıkıcı güçlerin böyle devam etmesine izin verilemez. Başbakanın bugün burada olmasının nedenlerinden biri de bu. Şiddet yerine barışı tercih eden Filistinlilerle doğrudan görüşmelere başlamak" dedi.



Netanyahu da Abbas'la baş başa görüşmesinde, yapılacak bir nihai barış anlaşmasındaki güvenlik düzenlemelerinin, İsrail'in terör ve diğer tehditlere karşı durmasını sağlaması gerektiğinde ısrar edeceğini söyledi.



Başbakan Netanyahu, "İsraillilerin nerede yaşayacaklarına veya nihai sınırlarımızın çizilmesine terörün karar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.



ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün Netanyahu ve Abbas'ın yanı sıra Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le bir araya gelmesi bekleniyor. Bunun ardından Abbas'la Netanyahu yarın Dışişleri Bakanlığında doğrudan görüşmelere başlayacaklar.