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Dünya

Ortadoğu barış görüşmeleri yarın başlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yarın yapılacak doğrudan barış görüşmelerinin öncesinde İsrail ve Filistin liderleriyle bir araya geldi.

01 Eylül 2010 03:00

T24- ABD Dışişleri Bakanı Hillary  Clinton, dün akşam önce Filistin lideri Mahmud Abbas, ardından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile baş başa görüştü.


Bakan Clinton Netanyanu'yla görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Terörist ve yıkıcı güçlerin böyle devam etmesine izin verilemez. Başbakanın bugün burada olmasının nedenlerinden biri de bu. Şiddet yerine barışı tercih eden Filistinlilerle doğrudan görüşmelere başlamak" dedi.


Netanyahu da Abbas'la baş başa görüşmesinde, yapılacak bir nihai barış anlaşmasındaki güvenlik düzenlemelerinin, İsrail'in terör ve diğer tehditlere karşı durmasını sağlaması gerektiğinde ısrar edeceğini söyledi.


Başbakan Netanyahu, "İsraillilerin nerede yaşayacaklarına veya nihai sınırlarımızın çizilmesine terörün karar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.


ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün Netanyahu ve Abbas'ın yanı sıra Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le bir araya gelmesi bekleniyor. Bunun ardından Abbas'la Netanyahu yarın Dışişleri Bakanlığında doğrudan görüşmelere başlayacaklar.

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