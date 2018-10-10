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Ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

10 Ekim 2018 21:56

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza bugün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca\'dan Düzce yönüne giden Sinan Pehlivan (45) yönetimindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin motor kısmı karşı yöne düşerken, bagaj kısmı ise yolun diğer tarafında kaldı. Otomobilden düşen araç sürücüsü Sinan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Ali Ramazan Pehlivan (10) yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sürücü Sinan Pehlivan’ın ise cesedi ise Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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