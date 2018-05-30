Ortaca'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde pazaryerinde çıkan kavgada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan Kutay Bilgiç (31) öldü, Selim Uysal (28) ise yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi 227 Sokak\'ta, pazaryerinde meydana geldi. Rehber ve bar işletmecisi Selim Uysal ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kimliği belirsiz kişi, tabancasıyla Uysal\'a 4 el ateş etti. Bu sırada Uysal\'ın arkadaşı olan rehber ve emlak danışmanlığı yapan Kutay Bilgiç, tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı. Ancak Bilgiç, başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi, Uysal yaralandı. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uysal, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ortaca Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, Bilgiç\'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, katilin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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