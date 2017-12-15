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Ortaca'da sıcak hava keyfi

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde sıcak ve güneşli hava, sokaklara yansıdı

15 Aralık 2017 12:40

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde sıcak ve güneşli hava, sokaklara yansıdı. Evlerinden dışarı çıkanlar güzel havanın keyfini sürdü.
Ortaca\'da aralık ortasındaki bahardan kalma günler, burada oturanların keyfini yerine getirdi. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 15 derece ölçüldüğü ilçedeki cadde ve sokaklar ile kafeteryalar doldu. Bazıları ise soluğu, çocukları ya da evcil hayvanlarıyla parklarda aldı. Kimileri bisikletleriyle gezdi. Kent sakinlerinden Demet Mutlu, \"Kış mevsiminde bahar havasını yaşıyoruz. Havanın sıcak ve güneşli olması nedeniyle içeride duramadık. Oğlumla beraber kendimizi dışarı attık\" dedi.

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