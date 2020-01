Ortaca'da nar üreticisi hasada başladı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde çiftçilerin yeni umudu narda hasat sezonu başladı. Bu yıl ilçe genelinde 15 bin dekar alandan 20 bin tonluk rekolte tahmin ediliyor.

Dalyanlı çiftçiler, ürettikleri her biri 500 ile 700 gram arasında gelen narların neredeyse tamamını ihraç ediyor. Dalyan\'daki üreticiler, geçen yıl toplam 10 bin ton nar üretti. İlaç kalıntısı olmayan, dışı parlak ve güneş yanığı olmayan narın kalitesi dikkat çekiyor. Dalyan\'da 1000 hektar alanda Ortaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne kayıtlı 450 çifti üretim yapıyor. Üretilen narlar Almanya dışında Hollanda, Finlandiya, İsviçre, Rusya ve Ukrayna\'da ihraç ediliyor.

Dalyanlı üretici 51 yaşındaki Recai Keçeci, 9 yıl önce kendisi gibi bilinçli üretim yapan 9 arkadaşıyla bir araya geldiklerini söyledi. Keçeci, \"Her yıl ortalama 1500 ton nar üretiyoruz. Bunun tamamını da Almanya\'ya ihraç ediyoruz. Avrupa\'dan bir firmayla anlaştık. Bu firmaya her yıl Eylül ayına kadar her araziden numune nar gönderip, tahlillerini yaptırıyoruz. Sonra da Antalya\'da bir partnerimiz aracılığıyla da ürünlerimizi Almanya\'ya gönderiyoruz. Satış ve üretim açısından hiçbir sorunumuz kalmadı. Ege ve Akdeniz üniversitelerinden de sürekli bilgi desteği almaya devam ediyoruz. Nar ağacı, güneşi, suyu, hafif tuzlu toprağı, deniz üzerinden gelen iyotlu rüzgarı çok seven bir bitkidir. Dalyan Ovası bu özelliklerin hepsine sahip. Dalyan çiftçisi, ülkemizin en güzel narını yetiştirmeye devam edecek\" dedi.

Hasada 1 Ekim\'den itibaren başladıklarını ve ay sonuna kadar devam ettiklerini belirten Keçeci, \"İhracatçıya ilk ürünü 30 Eylül itibariyle teslim ettik. Geçen yıl ihracat kilosunu 1 liradan vermiştik. Bu seneki beklentimiz ise 1.5 lira\" diye konuştu. Keçeci, 300 gramın üzerindeki narları ihracatta gönderdiklerini de kaydetti.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise, \"Nar hasadı yaklaşık 1 ay sürüyor. Hasat edilen ürünün bir ay içinde tüketilmesi gerekiyor. Vaktinde ağaçtan toplanmazsa meyve çatlıyor. Hasadıyla tüketimi arasındaki süre kısa olunca \'üretici elimde kalır\' endişesiyle alıcının verdiği fiyata \'olmaz\' diyemiyor. Üretici tüccarın insafına kalıyor. Geçen yıl sıkmalık narın fiyatının 10 kuruşa kadar düşmüştü\" dedi.



